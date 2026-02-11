PSOE Huelva exige a la Junta una ayuda urgente de 3.000 euros por hectárea y un plan para salvar el viñedo del Condado

El parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva Mario Jiménez ha visitado este miércoles los viñedos de Chucena. - PSOE DE HUELVA

CHUCENA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva Mario Jiménez ha exigido este miércoles en Chucena al Gobierno de la Junta de Andalucía la articulación "inmediata y urgente de una ayuda directa de al menos 3.000 euros por hectárea para los viticultores del Condado, con el fin de paliar las graves pérdidas sufridas por el sector tras la última campaña marcada por la plaga de mildiu".

Además de las ayudas urgentes, Mario Jiménez ha reclamado a la Junta que "se siente con el sector y que desarrolle junto con los alcaldes, también, que son los mejores conocedores de la realidad del terreno, un plan a largo plazo que garantice la sostenibilidad y la supervivencia de un sector que en estos momentos está en peligro de muerte y que si no se actúa inmediatamente va a desaparecer y tendrá como único responsable y culpable al Gobierno de la Junta de Andalucía", ha indicado la formación en una nota.

El socialista reclamado que las ayudas de 3.000 euros por hectárea lleguen directamente a los agricultores, "sin intermediarios", y que se apruebe, además, "un plan real de recuperación y acompañamiento al viñedo que incluya a productores, bodegas y cooperativas, para garantizar que el sector no desaparezca", algo que considera "indispensable".

Así lo ha puesto de manifiesto en Chucena, acompañado por el alcalde del municipio, Antonio Manuel Rubio, y otros representantes socialistas de la comarca, donde ha alertado de "la situación de absoluta emergencia en la que se encuentra el viñedo que se ha agravado de manera especialmente importante con la plaga de mildiu". Según ha señalado, "la pasada campaña se ha saldado con una pérdida media en la comarca cercana al 50% de la producción, existiendo numerosas fincas que no han obtenido ni un solo kilo de uva como consecuencia del hongo".

Por ello, ha criticado la "situación de abandono por parte del Gobierno de la Junta, que es el responsable y competente absoluto en ayudar a este sector, al que no le ha hecho llegar ni un solo euro, ya que los 300 euros por hectárea planteados son una tomadura de pelo que no cubren ni los costes de los tratamientos aplicados para combatir el mildiu, ni mucho menos compensan el lucro cesante derivado de la pérdida de cosecha". Esto, considera el socialista, "demuestra una falta de sensibilidad, de compromiso y, desde luego, una actitud que consideramos absolutamente intolerable".

"Estamos hablando de un cultivo histórico que ha sido clave para fijar la población, evitar el despoblamiento y sostener la economía del Condado", ha subrayado Mario Jiménez, quien ha recordado que "actualmente apenas quedan 2.000 hectáreas de viñedo en la provincia".

El parlamentario andaluz ha reseñado, por último, que "estamos en un entorno de un Parque Nacional y, por lo tanto, estamos seguros de que habría forma de que el Gobierno de la Junta de Andalucía reuniera fondos para permitir el acompañamiento del auxilio a este sector del viñedo del Condado de Huelva y que no desaparezca".

Por su parte, el alcalde de Chucena, Antonio Manuel Rubio, ha insistido en que "300 euros por hectárea no pagan ni el gasoil de los tractores ni los tratamientos realizados este año, es reírse de la gente de mi pueblo, reírse de la gente del entorno de Doñana y reírse de todo el Condado". Y ha lamentado que, "sin una intervención contundente, el viñedo se va a arrancar, provocando la pérdida de empleo y oportunidades para los jóvenes del municipio y del conjunto del Condado".

"Queremos que nuestros vecinos puedan vivir dignamente del campo y seguir en sus pueblos. Si no se pone dinero encima de la mesa, la Junta será responsable de la ruina del viñedo y del Condado, un cultivo que tienen más de 600 años de historia, aquí en nuestro entorno", ha aseverado.

El alcalde ha apelado directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que "sea presidente de verdad y dé ayuda de verdad, porque si no serán los culpables de la ruina del Condado y la ruina del viñedo".