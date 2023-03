El PSOE de Huelva exige que se "reincorporen" los servicios "mermados" del Hospital Comarcal de Riotinto

HUELVA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria onubense y secretaria de Ciudadanía y Derechos Sociales del PSOE-A, Susana Rivas, ha exigido este miércoles a la Junta que "reincorporen los servicios que, a su juicio, "ha ido mermando en los últimos años" en el Hospital Comarcal de Riotinto, entre ellos "la planta de medicina interna", toda vez que ha asegurado que "existe desconfianza entre los profesionales y ciudadanos de la zona", porque "piensan que se está desmantelando este centro poco a poco".

En rueda de prensa, la socialista ha criticado que los "recortes de los últimos años que la Junta está haciendo en este centro son muy importantes" y que se están produciendo "desde que llegaron al Gobierno andaluz", no en vano, ha asegurado que "se han mermado los servicios de neurología y hay pruebas de diagnósticos de atención primaria que se están derivando a la sanidad privada, como pueden ser las colonoscopias, o ecografías".

Al respecto, ha afirmado que el Hospital de Riotinto es "fundamental" para las comarcas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Cuenca Minera y Andévalo Minero, y, por ello, desde el PSOE han querido "apoyar a los profesionales sanitarios, a la ciudadanía y a los responsables políticos de las zonas que acoge este centro".

"Todavía tenemos en la retina la manifestación del pasado sábado en la que más de 5.000 onubenses protestaron y se echaron a la calle para decir alto y claro que la sanidad no se vende, que se defiende. Pero, precisamente, el pasado lunes tuvimos que volver a concentrarnos un centenar de personas a las puertas del Hospital de Riotinto porque nos enteramos que se cerraba con nocturnidad y alevosía la planta de medicina interna, una vez más a espaldas de los profesionales sanitarios, de los responsables políticos de la comarca y de la ciudadanía", ha aseverado.

Asimismo, Rivas ha subrayado que los responsables políticos de la zona "han intentado ponerse en contacto con la Delegación de Salud de Huelva para ver qué es lo que estaba pasando y no han recibido respuesta".

"Esto ha provocado situaciones bastante inhumanas en el Hospital Comarcal de Riotinto donde se han hacinado pacientes en sillones en la sala porque estaban pendientes de que se produjera su ingreso por falta de cama. Pero, ayer nos enteramos de que, debido a esta situación caótica que se ha generado, la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía reculaba y decía que iba a volver a poner en funcionamiento la planta de medicina interna".

Pero la socialista ha asegurado que "existe desconfianza entre los profesionales sanitarios del Hospital y en la ciudadanía de la zona", porque no "se sabe cuándo se va a volver a poner en funcionamiento esta planta, de qué forma ni por cuánto tiempo", por lo que "no van a cesar en las movilizaciones".

"La situación en el hospital de Riotinto no viene solo con el cierre de esta planta, esta ha sido un poco la gota que colmó el vaso. Hace ya más de cuatro años que se están mermando los servicios en este hospital, los profesionales y sanitarios piensan que se está desmantelando el hospital comarcal poco a poco y nosotros no lo vamos a consentir", ha lamentado.

Por eso, desde el Partido Socialista se unen "también al maltrato que los profesionales sanitarios cuentan que se están dando en este hospital", ya que ha remarcado "no se convocan plazas para auxiliares de enfermería ni en cirugía ni en traumatología, no se cubren vacantes ni bajas y la Junta de Andalucía no cesa de decirles que esto ocurre porque no hay ni personal ni recursos", cuando "es de sobra conocido que la sanidad pública no ha recibido nunca antes más dinero que ahora, pero también se sabe que ese dinero se está derivando a la sanidad privada".

"Desde el PSOE para evitar que se sigan produciendo estos recortes en cualquier parte de la provincia, hemos presentado iniciativas en el Parlamento de Andalucía, donde instamos al gobierno de la Junta a que deje de privatizar la sanidad andaluza, que se le dé la calidad de la asistencia sanitaria que merecen los onubenses, y,, por supuesto que se vuelvan a reincorporar esos servicios que se están recortando en el Hospital Comarcal de Riotinto y que se nos dé una sanidad de calidad y la dignidad que merecemos a toda la ciudadanía de Huelva", ha concluido.