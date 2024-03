El PSOE de Huelva lamenta el "olvido" de la Junta de la carretera Almonte-Matalascañas, "sin presupuesto en 2024"

ALMONTE (HUELVA), 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de Huelva y diputada provincial, Rosa Tirador, ha exigido este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que diga si va a actuar y cuándo en la carretera A-483, que une Almonte-Matalascañas, su primera promesa electoral si llegaba a la Presidencia de la Junta, y casi seis años después está en el olvido y sin presupuesto para 2024, convirtiéndose en otra gran mentira e incumplimiento con esta provincia".

Según ha indicado la formación en una nota, la dirigente socialista se ha trasladado hacia ese punto, junto a la secretaria general del PSOE de Almonte, El Rocío y Matalascañas Pepe Villa, Macarena Robles, y otros representantes socialistas.

Allí, Rosa Tirador ha criticado "nuevamente, el estado lamentable de esta vía autonómica, en la que no se ha hecho absolutamente nada en todos estos años de Gobierno del PP. Es la prueba fehaciente del abandono absoluto y falta de palabra de Moreno, que se viene arrastrando desde 2018, cuando en un trágico accidente en esta carretera aprovechó los sentimientos de los familiares de las víctimas para hacer una promesa electoral, diciendo que sería la primera actuación que haría, y esta es la respuesta, nada", ha subrayado.

Por eso, ha instado a Moreno a que actúe como prometió, "por necesidad y seguridad ciudadana" y ha lamentado que en el borrador del presupuesto de 2024, "en el que no aparecía una partida para esta carretera, se opusiera a la enmienda presentada por el PSOE para dotarla de presupuesto, votando así, no ya en contra de nuestra enmienda, si no en contra de Almonte y de los usuarios que cada día circulan por esta por esta vía" lo que, a juicio del PSOE, "deja claro que a Moreno no le importa lo que ocurre en Huelva".

Rosa Tirador ha señalado que el presidente de la Junta "prometió, primero, un proyecto de actuación para, en 2020, dar marcha atrás y recuperar el que dejó redactado el PSOE antes de dejar el Gobierno andaluz consistente en un tercer carril, que era la mejor opción para dar seguridad a esta vía, y que fue un proyecto consensuado con todos los agentes sociales implicados: hostelería, propietarios de fincas agrícolas e inmuebles y, siempre, teniendo en cuenta el entramado medioambiental que conlleva esta carretera".

La socialista ha destacado, además, que "antes de este proyecto que redactó el PSOE, ya desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se invirtió en la mejora de esta vía más de tres millones de euros para dar seguridad a la misma, todo fue dialogado y consensuado, se acondicionó la carretera, se dio facilidad tanto a la entrada a la aldea como a las fincas agrícolas y a los pasos de la fauna".

"Por ello, desde el Partido Socialista le exigimos a Moreno que cumpla las promesas que hizo a los vecinos de Almonte y a todos los usuarios de esta carretera, y actúe en esta carretera que, con el paso del tiempo, ha ido empeorando y supone un grave problema de seguridad", ha concluido.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Almonte, El Rocío y Matalascañas, Macarena Robles, ha incidido en que "con la actuación en esta carretera, Moreno tiene una deuda con el pueblo de Almonte, con la provincia de Huelva y con Andalucía".

"Una deuda que desde el PSOE le pedimos que, de una vez por todas salde, porque no es que ya no esté realizando el proyecto del tercer carril, sino que es una carretera que tiene totalmente abandonada, con muchos agujeros, que lo que hace es señalizar para que tengamos cuidado por el peligro que corremos los conductores que utilizamos la vía durante los 365 días del año, pero no hace nada para mejorarla", ha añadido.

"GRAN VOLUMEN DE TRÁFICO DIARIO"

Macarena Robles ha asegurado que "las mejoras en la A-483 se produjeron con el Gobierno socialista, escuchando a todos los agentes sociales, pero con el PP no se está haciendo nada, ni en esta carretera ni en otros muchos servicios que le hemos pedido".

"No podemos olvidar que nos encontramos en un municipio donde cada siete años se produce un traslado de la Virgen del Rocío, donde tenemos agricultores a ambos lados de la carretera, negocios de hostelería y un largo etcétera, que hace que se condense un gran volumen de tráfico diario por esta vía. Con este abandono, se está poniendo en riesgo a los vecinos y vecinas de Almonte, El Rocío y Matalascañas que se trasladan a sus puestos de trabajo, pero también a todas aquellas personas que acuden semanalmente a la aldea de El Rocío durante los 365 días del año y, también, a la playa de Matalascañas", ha dicho.

Finalmente, ha subrayado que "no debemos olvidar que nos encontramos en un municipio turístico, con mucha afluencia de gente durante todo el año y que tenemos que garantizar la seguridad de todas estas personas".