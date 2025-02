El PSOE de Huelva pregunta en el Parlamento a la Junta por el Conservatorio Profesional de Danza

HUELVA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Parlamento andaluz preguntará este jueves en la Comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la Cámara autonómica si el Gobierno andaluz "tiene previsto cumplir sus compromisos y construir el Conservatorio Profesional de Danza en Huelva".

Según ha indicado el PSOE en una nota, los socialista dirigen una pregunta oral al respecto a la consejera del ramo, María del Carmen Castillo, "tras descartar en los presupuestos autonómicos para 2025 partida alguna para este Conservatorio, pese a ser un compromiso adquirido por la Junta", por lo que consideran que "se trata de un engaño más del PP a las expectativas para esta provincia".

En esta línea, el PSOE de Huelva ha destacado que, en 2020, la Junta "aseguró que estaba entre sus objetivos" la ampliación en Huelva de la oferta de Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza, "pero cinco años después no solo no hay nada, sino que ni siquiera hay dinero consignado para ello en las cuentas para este año, lo que se viene a sumar a la retahíla de promesas incumplidas".

"Es más, el PP en el Gobierno andaluz rechazó las enmiendas socialistas en las que en materia de educación incluíamos el Conservatorio Profesional de Danza. Lamentablemente, para la Junta, desde que gobierna el PP, todo lo que huele a público se queda estancado en el tiempo, buenas palabras pero pocos hechos; y la construcción de este Conservatorio es un ejemplo más de ello", han enfatizado desde el PSOE onubense.

Así, han apuntado que Huelva es "la única provincia andaluza que no tiene Conservatorio Profesional de Danza", y temen que "mientras gobierne el PP en la Junta, no contaremos con esta infraestructura", ya que, "por lo pronto, no hay ni un solo euro para 2025, con lo que ese compromiso se quedará como tantos otros en agua de borrajas y en otra farsa más para esta provincia".