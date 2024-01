El PSOE de Huelva valora que los nuevos decretos impulsados por el Gobierno benefician a la mayoría social

HUELVA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de la Ejecutiva del PSOE de Huelva, Rosa Tirador, ha valorado este viernes el Congreso de los Diputados haya aprobado "políticas que establecen medidas que benefician a la mayoría social, como la revalorización de las pensiones, según el coste de la vida, la bonificación para el transporte, o medidas que favorecerán a las familias y a las empresas que verán bajar sus facturas de luz, gas y alimentos", además de contar con más de 10.000 millones de euros para la reindustrialización del país.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Tirador ha afirmado que cuando se empiecen a aplicar los decretos los pensionistas "verán cómo cada mes sus pensiones se revalorizan según el coste de la vida y los ciudadanos verán en sus hogares que bajan los gastos".

En este sentido, Tirador ha reprochado a los diputados del PP por Huelva, Bella Verano y Manuel García Félix, que "hayan votado en contra de medidas que benefician a los onubenses y al conjunto de los españoles".

Al respecto, la socialista ha asegurado que, en el resultado de las votaciones que tuvieron lugar esta semana en el Congreso de los Diputados, "han mostrado una actitud enrocada en el no, han dicho no a que los pensionistas tengan revalorizadas sus pensiones y a que nos beneficiemos todos de las bajadas en las facturas de la luz, del gas y de los alimentos".

Así, Tirador ha señalado que el PP muestra su "negativa a todo lo que beneficia a la gente, no están con la mayoría social, ya dijeron una vez 'deja que caiga España que ya la levantaremos nosotros', eso es lo que hacen".

En cambio, la también diputada provincial, ha asegurado que cuando se trata de cuestiones que "benefician a los dirigentes del PP, dicen sí", en referencia a la subida que ha aprobado recientemente el Gobierno de Juanma Moreno en el Parlamento andaluz, "donde se ha subido el sueldo él y le ha subido el sueldo a los 260 cargos públicos que tiene a su servicio".

También ha recordado lo que manifestó Mariano Rajoy siendo presidente del Gobierno, "cuanto peor para todos, mejor para mí, ese es el PP en estado puro, dicen lo que sienten y no lo pueden controlar y lo sacan a la luz".

"Este tipo de actitudes inhabilita al PP para que sea una alternativa de Gobierno. Han estrechado los lazos con los negacionistas de Vox y al señor Feijóo le pedimos que salga ya de la noche del 23 de julio, sigue viviendo ahí y no ha asumido su derrota, está enrocado en una oposición contradictoria, inútil, que no beneficia al PP ni mucho menos a la ciudadanía, por quien tiene que trabajar. El PP debe salir adelante ayudando al Gobierno en cosas tan importantes como estas medidas que benefician a la mayoría social, pero no, le falla a la mayoría social", ha aseverado.

Rosa Tirador ha querido dejar claro que "las diferencias" entre PP y PSOE son "abismales". "Los socialistas llevamos en nuestro ADN político el diálogo, hemos entendido la pluralidad en el Parlamento porque así lo han votado los ciudadanos", ha añadido.

"España es plural, se habla, se dialoga y se llega a consenso con otras fuerzas políticas. Así entendemos la España actual, la que ha avanzado y progresado con Pedro Sánchez. Sin embargo, el PP entiende la España del monopolístico y de la censura. Difícilmente se puede avanzar así", ha concluido.