El PSOE de Huelva ve "nefasta" la planificación de la Junta para el curso escolar, que afectará a 127.000 alumnos

HUELVA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva Manuela Serrano ha calificado de "nefasta y desastrosa" la planificación de la Junta de cara al inicio del curso escolar, la cual afecta a 310 centros educativos que acogen a unos 127.000 alumnos en la provincia.

En declaraciones a Europa Press, Serrano se ha mostrado convencida de que "la nefasta planificación de la Junta hace peligrar la seguridad en el inicio del curso escolar", una preocupación que, como ha proseguido, ya han expresado los propios sectores educativos que han mostrado "su rechazo a esta programación presentada por el Gobierno de Moreno para el retorno a las aulas".

En este punto, ha señalado que la planificación de la Junta "no explica cómo se va a garantizar la distancia social en las aulas para evitar contagios, no especifica nada de medidas de seguridad, no incluye nada de reducción de las ratios, nada sobre desdobles de clases ni de aumento de plantilla docente, ningún presupuesto para los centros y nada sobre el apoyo a los niños que sufren la brecha digital".

En la provincia de Huelva, "estamos hablando de 310 centros educativos que acogen a unos 127.000 alumnos que se verían afectados por esta desastrosa forma de planear y proyectar el inicio del curso escolar, un asunto que es primordial y de extrema importancia, máxime en esta situación en la que actualmente nos encontramos", ha manifestado la parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva Manuela Serrano.

A su juicio, "salvaguardar la seguridad sanitaria en la vuelta a clase en septiembre es vital en estos momentos y la Junta se olvida de ello. Ante esto, tenemos que levantarnos y alzar nuestra voz porque es inadmisible". Es más, como ha agregado, "ya la Junta en esta misma semana ha obligado a regresar a parte de los docentes a los centros educativos públicos para tareas de coordinación, sin plan previo de seguridad ni ninguna indicación sobre el próximo curso, y en contra de la opinión de profesorado y sindicatos".

"Desde el Partido Socialista también nos oponemos a esta reincorporación improvisada, injustificada y nada segura", ha aseverado Manuela Serrano, que considera que el presidente de la Junta "no ha contado con la comunidad educativa y el Gobierno andaluz sigue imponiendo decisiones por encima de docentes, padres, madres y alumnos que siguen esperando que la Junta decida sobre la ratio de alumnos por clase o la contratación de nuevos profesores, y que realice un plan de adaptación de los centros educativos a las nuevas necesidades sanitarias".

"Vamos a regresar a las aulas como se ha hecho cada año, sin presupuesto adicional, sin rebaja de la ratio y sin medidas para garantizar la seguridad sanitaria, y esto es absolutamente descabellado", ha concluido la parlamentaria onubense.