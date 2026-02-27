El PSOE informa en Bonares (Huelva) de las ayudas extraordinarias del Gobierno al sector agrario afectado por temporales

Reunión informativa del PSOE sobre las ayudas del Gobierno a agricultores afectados por los temporales. - PSOE DE HUELVA

BONARES (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, junto a la subdelegada del Gobierno de España en la provincia, María José Rico, y el secretario general del PSOE de Bonares y alcalde del municipio, Juan Antonio García, han mantenido una reunión con agricultores en Bonares, en la sede de la cooperativa hortofrutícola Bonafru, para informar de las ayudas extraordinarias aprobadas por el Gobierno de España destinadas al sector agrario afectado por las borrascas en Andalucía.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, en este encuentro, los socialistas han subrayado el paquete de ayudas aprobado por el Gobierno de España de más de 7.000 millones de euros para la reconstrucción tras el temporal.

"Estamos ante una respuesta contundente y sin precedentes para ayudar a las personas, a los ayuntamientos y a los sectores productivos que peor lo están pasando", han destacado.

Así, han detallado que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de febrero ayudas directas y exenciones fiscales para personas afectadas, explotaciones agrarias y ganaderas, armadores pesqueros, negocios, comercios y hostelería. Entre las medidas más destacadas, se encuentran 2.000 millones de euros para la reparación de infraestructuras municipales; más de 2.100 millones en ayudas directas para titulares de explotaciones agrarias; y 10 millones para armadores de buques de pesca de Huelva, Málaga y Cádiz por el amarre de la flota.

Asimismo, se ha aprobado la reducción de 35 a cinco el número de jornadas cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria para trabajadores eventuales de municipios afectados, así como la reducción de módulos del IRPF y del régimen simplificado del IVA para explotaciones agrarias. A ello, se suman 600 millones para la reparación de caminos rurales e infraestructuras asociadas y 163 millones para el arreglo de infraestructuras viarias y ferroviarias de titularidad estatal.

En esta línea, el PSOE de Huelva ha valorado "la inmediatez con la que ha respondido el Ejecutivo de Pedro Sánchez" y han exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "la misma celeridad en la activación de las ayudas autonómicas", toda vez que han resaltado que "frente a los más de 7.000 millones de euros movilizados por el Gobierno de España, la Junta ha anunciado 1.700 millones". "Por tanto, los números hablan por sí solos", han apostillado.

Es por ello, que han reclamado al Ejecutivo andaluz y a Moreno que "abandone el postureo y la propaganda y active de manera inmediata todas las ayudas necesarias para compensar a agricultores y ganaderos afectados". "Nuestro campo no puede esperar a junio. Ni pueden esperar las familias ni los ayuntamientos. Es el momento de la gestión eficaz y de arrimar el hombro", han apostillado en este encuentro.