PSOE lamenta que haya solares y descampados en Huelva "convertidos en un auténtico polvorín ante el riesgo de incendios"

Archivo - El secretario general del PSOE de Huelva capital, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado una pregunta para el pleno del Ayuntamiento de Huelva de este viernes con el objetivo de exigir al equipo de Gobierno del PP "que refuerce e intensifique las labores preventivas de limpieza, desbroce y retirada de residuos en solares, descampados y zonas de pasto de la capital ante el aumento del riesgo de incendios durante los meses de verano", algo que considera que suponen un "auténtico polvorín".

En una nota, el PSOE ha advertido de que, pese a que el Ayuntamiento anunció recientemente la ejecución del 80% de su dispositivo anual de prevención de incendios, "la realidad demuestra que las actuaciones realizadas hasta el momento no están siendo suficientes para evitar situaciones de riesgo en distintos puntos de la ciudad".

Los socialistas han subrayado que "apenas unos días después de ese anuncio se registraron dos incendios en menos de una semana en la zona del Ensanche Sur". Uno de ellos provocó una gran columna de humo visible desde numerosos puntos de la capital y "movilizó a varias dotaciones de bomberos", mientras que el segundo "volvió a producirse en el mismo entorno apenas cuatro días después".

Desde el PSOE han señalado que estos episodios "ponen de manifiesto que Huelva necesita un esfuerzo mucho mayor en materia de prevención", especialmente en un contexto marcado por "el incremento de las temperaturas extremas y las olas de calor cada vez más frecuentes" y han advertido de que Huelva afronta el verano "con numerosos solares y descampados que siguen siendo un auténtico polvorín ante el riesgo de incendios, debido a la acumulación de pastos secos, maleza y residuos en distintos puntos de la capital".

En este sentido, los socialistas han insistido en que la prevención "debe reforzarse antes de que vuelvan a repetirse episodios como los registrados recientemente". Así, han indicado que las abundantes lluvias registradas durante los dos últimos años han favorecido "un crecimiento extraordinario" de la vegetación "en numerosos solares y espacios sin urbanizar, incrementando notablemente el combustible vegetal existente en la ciudad".

A ello, han añadido la presencia de "residuos acumulados en muchos descampados", una circunstancia "que multiplica el riesgo de incendios y agrava sus posibles consecuencias". Asimismo, los socialistas han criticado que existen zonas que sufren este problema de manera recurrente "sin que se adopten soluciones definitivas".

En este sentido, ha señalado el caso del solar situado entre Nueva Santa Lucía y la calle Martín Pescador, junto a Marismas del Odiel, "donde ya se alertó el pasado año del riesgo existente tras registrarse hasta cinco incendios durante el verano y donde "la situación de abandono continúa igual".

Desde el PSOE municipal han subrayado que siguen "recibiendo quejas vecinales" procedentes de distintos barrios "por la presencia de solares abandonados, maleza seca, basura acumulada y falta de mantenimiento", una situación "que genera preocupación entre los vecinos por los riesgos que supone para la seguridad de las personas y de las viviendas próximas".

Por ello, el PSOE ha reclamado al Gobierno municipal "que apueste por una estrategia permanente de prevención". A su juicio, "la seguridad de los vecinos exige actuar antes de que se produzcan las emergencias y no limitarse a intervenir cuando el fuego ya se ha declarado".