El PSOE lamenta que la Junta ha "incumple" con "17 de las 20 infraestructuras sanitarias prometidas" en Huelva

HUELVA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha criticado este lunes que la Junta de Andalucía "ha incumplido" con 17 infraestructuras "de las 20 que prometieron hace siete años", en lo que ha tildado como "el mapa de la vergüenza de las infraestructuras", por lo que ha llamado a la ciudadanía a "acudir" a la manifestación por la sanidad pública convocada para este martes por la asociación Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (Onusap), a las 19,00 horas, con salida desde el antiguo Estadio Colombino.

Así lo ha manifestado Gaviño en rueda de prensa, en la que ha señalado que en Andalucía "son cien las infraestructuras que no se han llevado a cabo de las prometidas, toda vez que ha detallado que entre las "incumplidas" en Huelva se encuentran el Hospital Materno Infantil, la apertura del Hospital de Alta Resolución de la Costa Occidental, los chares del Condado y la Sierra, el nuevo edificio administrativo de gobierno en el Hospital Infanta Elena o la reforma del servicio de rehabilitación en el mismo hospital, "que no se han hecho".

Asimismo, ha continuado señalando que "tampoco se ha hecho la reforma del bloque quirúrgico y del edificio administrativo del Hospital de Riotinto o el nuevo centro de salud de Aracena, ni el nuevo centro de salud del Molino de la Vega y de las Colonias, ambos en Huelva capital, y tampoco el nuevo centro de salud de Valverde o el consultorio de Lucena del Puerto", así como ha criticado que el nuevo centro de salud de Corrales "se ha hecho, pero está cerrado" y que "no se ha hecho la ampliación del centro de salud de Lepe" y que "la del centro de salud de Almonte, se ha hecho, pero está cerrada".

"Dos cosas que sí se han hecho es poner medicina nuclear en el Hospital Juan Ramón Jiménez, financiado al cien por cien por el Gobierno de España y la dotación y renovación en alta tecnología sanitaria a los hospitales de Huelva, con financiación de un programa del Gobierno central. En concreto, en Riotinto se ha puesto la resonancia magnética, en el Infanta Elena, el TAC y en el Juan Ramón Jiménez, las maquinarias de angioneuro, angiovascular, braquiterapia digital, gamma cámara, PEC-TAC, resonancia magnética, TAC de planificación y hemodinámica. Toda esta tecnología pagada por el Gobierno de España", ha dicho.

El socialista ha criticado que "lo que sí ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno, que no se prometió" es "alimentar el caos en Huelva, cargándose la Unidad de Ictus, desvalijándola de personal y poniéndonos como solución que nos atiendan en la distancia". "Si a alguien en Huelva le da un ictus, le van a atender por la tecnología del teleictus, que será complementaria en cualquier caso, pero no es lo que necesita un paciente con un ictus. Es una vergüenza que en la provincia, con más casos de ictus de toda España, se le quite el servicio como lo tenía".

"Lo que sí han hecho es desmontar el servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Un servicio que ha estado con profesionales con contratos ínfimos, mes a mes, durante cuatro años. Un servicio en el que el personal ha acabado con baja psicológica por la presión que tenían y que ofrece un mal servicio a los ciudadanos, porque les es imposible a los profesionales atender a tantísima gente. Y Moreno nos ha dejado sin profesionales y nos han quitado una atención eficaz en los centros de salud", ha proseguido.

Gaviño ha afirmado que esto "también es resultado del mal gobierno de Moreno y es parte del caos sanitario que vivimos", al tiempo que ha remarcado que a Huelva "no le valen los postureos" porque "estamos sufriendo demasiado". "No vale el impostar una reacción desmedida porque haya el retraso de unas horas de un tren debido a un robo y que después no les duela en sus carnes que tengamos retrasos de meses y años las pruebas que necesita la gente de Huelva o las operaciones que necesitan los ciudadanos", ha señalado antes de añadir que Huelva es "la peor tratada y la gran discriminada por el gobierno de Moreno, a la que se le hace esperar y a la que se le mete bulos y nos tienen abandonado".

Por ello, el socialista confía en que la ciudadanía de Huelva "se levante otra vez este martes para reivindicar y reclamar en la manifestación lo que necesitamos" por "las infraestructuras sanitarias "incumplidas, por la dignidad para los trabajadores, y por una sanidad pública gratuita, universal y digna para todos los ciudadanos".

Finalmente, Gaviño subrayado que "gran parte del presupuesto de la Junta en materia de sanidad es desviarlo a la sanidad privada a través del aumento de los conciertos con las empresas", que "han incrementado su cuota de mercado un 400% desde 2019", por lo que ha afirmado que "está claro que están haciendo el agosto durante los 12 meses del año gracias al gobierno de Moreno" y se ha referido de nuevo a los "presuntos casos de corrupción del Gobierno de la Junta".

"Y la sanidad privada tampoco es la que da la respuesta a la situación y a las necesidades de los ciudadanos. La pandemia nos lo enseñó muy claro, la privada puede ser complementaria hasta un punto, lo que no puede ser la gran apuesta de un gobierno. La pública es la única que responde en el día a día a las necesidades de los ciudadanos", ha concluido.