El PSOE de Lepe valora el apoyo del pleno a su moción "reconociendo y condenando el genocidio de Gaza"

L PSOE de Lepe valora que el pleno apoye su moción reconociendo y condenando el genocidio de Gaza, - PSOE

LEPE (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lepe (Huelva) y secretaria general de esta formación en el municipio, Bella Canales, ha valorado que el Pleno haya apoyado la moción del grupo socialista "para que se reconociese y condenase el genocidio de Gaza, pese al rechazo de Vox, y la defensa de los derechos humanos y del Derecho Internacional".

Asimismo, según han recordado en un comunicado, a petición de los socialistas, se guardó también en esta sesión plenaria un minuto de silencio por las víctimas, por las personas asesinadas, tanto por el Gobierno israelí como por los terroristas de Hamás.

Canales ha incidido en que "en casos de derechos humanos y de dignidad no hay que posicionarse en colores, sino a favor de la vida. Estamos hablando de una tragedia humana, con miles y miles de personas inocentes y niños muertos. Es horrible, terrible".

Por ello, ha subrayado "queríamos que con esta moción se dejara patente el reconocimiento y la condena de Lepe a los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra la población civil israelí, así como el secuestro y toma de rehenes, exigiendo su liberación inmediata e incondicional".

También desde el PSOE de Lepe se pedía que "se condenase los crímenes de guerra que el ejército israelí está cometiendo sobre la población palestina en Gaza; así como un alto el fuego inmediato de los ataques a Gaza, que ponga fin a la violencia y permita proteger a la población civil".

En este punto, ha dicho que "no podemos permanecer impasibles ni callados ante los asesinatos de miles de hombres, mujeres y niños inocentes. El Gobierno de España está actuando con humanidad y valentía, defendiendo la paz y la dignidad humana frente a la barbarie. Eso es lo que hay que hacer".

Al respecto, ha hecho un llamamiento a la población lepera para que se sume a esta causa, resaltando que "todos los jueves, a las 20.00 horas, seguimos concentrándonos en la plaza de España de Lepe para pedir el fin del genocidio en Gaza".