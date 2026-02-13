El PSOE lleva al Parlamento andaluz el "maltrato sanitario" a Beas (Huelva) y exige "una atención digna

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva, Susana Rivas, junto a la secretaria general del PSOE de Beas, Rosa Tirador, a las puertas del centro de salud del municipio. - PSOE DE HUELVA

BEAS (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva, Susana Rivas, ha anunciado a las puertas del centro de salud de Beas que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una pregunta en la Cámara autonómica para que el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, dé explicaciones sobre la situación sanitaria que vive el municipio.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Susana Rivas, que ha comparecido junto a la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Beas, Rosa Tirador, ha señalado que el objetivo es que la Junta aclare "por qué está maltratando de esta manera a los vecinos y vecinas de Beas" y ha exigido que se garantice "una sanidad pública digna, la que merecen y a la que tienen derecho".

De este modo, la parlamentaria onubense ha señalado que el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "está maltratando institucionalmente a los vecinos y vecinas del municipio, al vulnerar sus derechos a recibir una sanidad pública digna, sufriendo a diario la falta de especialistas y de médicos". "Aunque el centro tiene asignados tres profesionales, rara vez están los tres en consulta y las vacantes no se cubren", ha aseverado.

La dirigente socialista ha advertido, también, del "deterioro" de las infraestructuras del centro de salud y ha criticado "la retirada de la ambulancia medicalizada, compartida con Trigueros, sustituida ahora por una básica de transporte". "Estamos hablando de recursos vitales para salvar vidas. Esta situación no solo ocurre en Beas, es un reflejo de lo que está pasando en toda la provincia de Huelva y en Andalucía", ha añadido.

Además, Susana Rivas ha criticado que el Ejecutivo andaluz ha destinado más de 4.600 millones de euros a la sanidad privada "mientras los municipios sufren recortes en la pública". Frente a ello, ha subrayado que el PSOE, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha propuesto 5.700 millones de euros más para reforzar los servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia".

"Pero la respuesta de Moreno ha sido rechazarlo. Es incomprensible e indignante que se rechacen estos recursos mientras los centros de salud siguen perdiendo medios. Y nos parece indignante porque los socialistas estamos convencidos de que si hay algo que salva al pueblo son precisamente los servicios públicos", ha aseverado.

Asimismo, la parlamentaria socialista ha mostrado su preocupación por la gestión de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, criticando "la falta de información" sobre el número de mujeres afectadas y las explicaciones ofrecidas. "Por tanto, toda una gestión absolutamente pésima de la sanidad pública basada simplemente en los recortes y la privatización", ha añadido.

Por su parte, Rosa Tirador ha asegurado que Beas "vive la peor asistencia sanitaria de los últimos años" y "tiene a unos responsables con nombres y apellidos, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de esta localidad, José Leñero". La portavoz socialista ha criticado "la falta de profesionales", toda vez que ha señalado que "hay días en los que solo un médico atiende a toda la población e incluso jornadas en las que el centro ha quedado sin atención médica".

Asimismo, Rosa Tirador ha criticado, también, "el estado de mantenimiento y limpieza del consultorio, insalubre y de abandono, más bien se parece al antiguo centro de salud que teníamos por los años 70, con la existencia de consultas prefabricadas instaladas durante la pandemia que no se han llegado a utilizar y que el alcalde ni siquiera las conocía; así como las dificultades para obtener cita médica, con demoras de entre 10 y 15 días o la necesidad de acudir temprano para intentar conseguir número".

Además, ha recalcado la "primera mentira" que contó el PP, ya que "prometió un servicio de médico 24 horas para Beas si gobernaban en la Junta y tras ocho años, nada". "Así, que a partir de las 15,00 horas, los vecinos deben desplazarse a Trigueros para recibir atención sanitaria urgente. Y, encima, más recortes, ya que nos sustituyen la ambulancia medicalizada, compartida con Trigueros, por una básica, esto quiere decir que la ambulancia que nos asistía era una ambulancia con médico, enfermero y con un soporte vital para salvar vidas", ha enfatizado.

"Ahora, lo que tenemos es una ambulancia básica de transporte con un conductor, con una camilla y con una bombona de oxígeno", ha señalado, al tiempo que lamentado que las mociones presentadas por el PSOE en el Ayuntamiento para exigir "mejoras sanitarias" hayan sido rechazadas por el alcalde del PP, José Leñero y su equipo de Gobierno, "todas votadas en contra", y ha criticado la decisión del propio alcalde de no permitir que se siga debatiendo sobre sanidad en los plenos municipales.

Es por ello que ha incidido en que desde el Partido Socialista seguirán reclamando "lo que Beas se merece" y continuarán defendiendo "una sanidad pública, universal y de calidad frente a las políticas de recorte de Moreno, exigiendo a la Junta de Andalucía que refuerce el personal sanitario, mejore las instalaciones del centro de salud y restituya los recursos de emergencia eliminados".