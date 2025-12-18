PSOE lleva al pleno de Huelva una moción para exigir a la Junta un plan de choque ante "el colapso de la dependencia"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una moción para su debate en el pleno del 22 de diciembre con la que "exige" a la Junta de Andalucía que "actúe de manera urgente ante el colapso del sistema de atención a la dependencia". El portavoz socialista, Francisco Baluffo, ha advertido de que "lo que está ocurriendo en Andalucía no es un fallo puntual ni un problema técnico", sino "un fracaso político de primer orden del Gobierno del Partido Popular y de Juanma Moreno".

Baluffo ha recordado que la dependencia es "un derecho reconocido por ley" que "en Andalucía se está vulnerando de forma sistemática, con consecuencias dramáticas para miles de personas y sus familias". "Según los últimos datos oficiales, cada 75 minutos fallece una persona en Andalucía esperando su derecho a la dependencia. En lo que va de año, 6.784 andaluces han muerto sin haber recibido la atención que les correspondía: 5.486 personas fallecieron sin que la Junta llegara siquiera a reconocerles el grado de dependencia y otras 1.298 murieron teniendo el derecho reconocido, pero sin percibir ninguna prestación", ha dicho.

El portavoz socialista ha subrayado que Andalucía concentra "una quinta parte de todas las muertes por dependencia que se producen en España" y que "la situación no solo no mejora, sino que empeora año tras año, con 1.033 fallecimientos más que el año pasado". "Desde 2018, más de 60.000 andaluces han fallecido esperando ser atendidos por el sistema, una media de 20 muertes diarias", ha añadido.

"No hablamos de estadísticas, hablamos de vidas humanas que el sistema no ha sido capaz de proteger, en un contexto que los propios datos oficiales dibujan ya como una auténtica emergencia social y humanitaria en Andalucía.", ha señalado. En cuanto a los tiempos de espera, Baluffo ha denunciado que Andalucía "castiga a sus mayores y a las personas más vulnerables como ninguna otra comunidad".

En este sentido, ha señalado que "actualmente, una persona dependiente espera una media de 512 días para ser atendida, casi un año y medio, 166 días más que la media nacional y muy por encima del plazo legal de 180 días. Andalucía es la segunda comunidad con peor tiempo de respuesta de todo el país, solo por detrás de Murcia" y que, además, "ningún ciudadano en España espera tanto como un andaluz para conocer su grado de dependencia. El plazo medio alcanza los 496 días, un 21% más que el año pasado y un 47% más que en 2020, el peor dato del conjunto del Estado".

"Según la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, Andalucía ocupa el último puesto de España en eficacia real del sistema de dependencia, con los peores tiempos de respuesta, el mayor coste humano y los peores resultados", ha remarcado.

El socialista ha subrayado que la situación en la provincia de Huelva "resulta igualmente alarmante" con "más de 2.800 personas en lista de espera, con 1.508 pendientes de valoración y 1.319 esperando un recurso o prestación". "Solo en los primeros cinco meses del año, 233 onubenses han fallecido sin haber recibido la atención a la que tenían derecho".

A este respecto, el también secretario de Organización del PSOE de Huelva ha señalado a la "falta de voluntad política del PP" y no a "la falta de financiación", apuntando que "el Estado ha triplicado su aportación al sistema de dependencia en Andalucía, con un incremento del 210%, mientras que la Junta solo ha aumentado su presupuesto un 81,75%".

"Andalucía es hoy la comunidad que más financiación recibe del Gobierno de España para dependencia. En los últimos tres años, el Ejecutivo central ha incrementado su aportación en 487 millones de euros y solo en 2024 la transferencia ha alcanzado la cifra récord de 738 millones de euros, la mayor desde la puesta en marcha de la ley. A ello se suman 309 millones de euros adicionales procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los cuales 105 millones se destinan a reforzar la teleasistencia", ha dicho.

"SILENCIO CÓMPLICE DE LA ALCALDESA"

Por ello, ha lamentado que "el dinero llega, pero no se traduce en derechos efectivos y se queda atascado en una administración lenta, ineficaz y deshumanizada como es la Junta de Andalucía de Moreno" y ha criticado el "silencio cómplice" de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, "que ha mantenido hasta ahora ante una situación que afecta a miles de onubenses".

Así, ha señalado que "la alcaldesa tendrá que decidir si sigue obedeciendo a su partido o si, por una vez, defiende los intereses de la ciudadanía por encima de las consignas del Partido Popular". Baluffo ha afirmado que esta moción "no va de siglas, sino de dignidad, derechos y humanidad", y ha dicho que votar en contra "supondría avalar el colapso del sistema, los retrasos y las muertes de personas que esperan una ayuda que no llega. Votar a favor, ha añadido, es lo mínimo exigible a quien gobierna esta ciudad".

"DETERIORO" DE TELEASISTENCIA

Según el PSOE, "a este colapso general se suma el "deterioro gravísimo" del Servicio Andaluz de Teleasistencia, "un servicio que fue pionero y ejemplar y que hoy se encuentra al borde del colapso". "Más de 275.000 personas usuarias, muchas de ellas mayores que viven solas, dependen de un servicio atendido por solo 525 trabajadores, además sobrecargados con otros teléfonos de emergencia sin refuerzo de personal".

Baluffo ha señalado que "las consecuencias son inaceptables: esperas de hasta 20 minutos tras pulsar el botón de emergencia, más de 130 llamadas en cola de forma simultánea, retrasos superiores a seis meses para la instalación del servicio en los domicilios y trabajadores que se ven obligados a llamar a ambulancias desde sus teléfonos personales".

Además, lamenta que "se han eliminado llamadas de seguimiento y gestos humanos como la felicitación de cumpleaños, que para muchas personas mayores suponían su único contacto social. "Esto es abandono institucional", ha sentenciado.

El socialista ha apuntado que, "ante este escenario", la moción presentada insta al Ayuntamiento de Huelva a "posicionarse con claridad y a exigir a la Junta de Andalucía un plan extraordinario de choque para reducir las listas de espera, el cumplimiento estricto de los plazos legales y el fin del limbo administrativo de quienes tienen el derecho reconocido pero no cobran, el refuerzo inmediato del servicio de teleasistencia en plantilla y medios y la eliminación de las listas de espera para su instalación".

"El próximo lunes el pleno tiene la oportunidad de ponerse del lado de las personas", ha concluido, advirtiendo de que desde el PSOE de Huelva "no se va a normalizar que la gente muera esperando ni se va a callar ante un sistema que falla siempre a los mismos, ni permitir que Moreno siga escondiendo su fracaso detrás de la propaganda".