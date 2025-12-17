El PSOE de La Palma (Huelva) critica "una subida abusiva" de las tarifas deportivas "desproporcionadas e injustificadas"

El secretario de Organización del PSOE de La Palma del Condado, Antonio Peña. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de La Palma del Condado, Antonio Peña, ha criticado este miércoles la "subida desproporcionada e injustificada" de las tarifas de las actividades deportivas municipales, que "supondrá un incremento de hasta 60 euros más al año por persona", una decisión que "castiga directamente a las familias, a los jóvenes y a quienes apuestan por el deporte y los hábitos de vida saludables".

En una nota, Antonio Peña ha señalado que "esta subida no responde a una mejora del servicio ni a una mayor calidad de las instalaciones, sino a la incapacidad del equipo de gobierno del PP para gestionar con rigor los recursos municipales". En este sentido, ha acusado directamente a la alcaldesa, Rocío Moreno (PP), de "atacar el bolsillo de los ciudadanos para tapar su nefasta gestión y su falta de proyecto para La Palma".

"El deporte no puede convertirse en un lujo. Lo que está haciendo el PP es penalizar a quienes quieren hacer deporte, a las familias con varios miembros inscritos y a los vecinos que ya sufren el encarecimiento de la vida", ha subrayado el dirigente socialista.

Por ello, ha advertido de que esta medida "va en la dirección contraria a lo que necesita el municipio", ya que "desincentiva la práctica deportiva, castiga a los clubes y pone trabas al acceso igualitario a servicios públicos básicos".

Antonio Peña ha insistido en que "cuando un ayuntamiento sube tasas de esta manera, lo que demuestra es que algo se está haciendo muy mal", y ha añadido que "el PP vuelve a elegir el camino fácil: recaudar más a costa de los vecinos en lugar de gestionar mejor".

Por último, el PSOE palmerino ha exigido al equipo de Gobierno municipal que "rectifique de inmediato, revise las tarifas y apueste por un modelo de gestión justo, transparente y que ponga a las personas en el centro, no a la improvisación ni a los parches".