PSOE pide la dimisión de delegada de Salud en Huelva porque "no puede negar la realidad de la crisis de los cribados"

HUELVA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha pedido este martes la dimisión de la delegada de Salud de la Junta en la provincia, Manuel Caro, "si no el cese", tras señalar que "no había afectados" por los retrasos en el cribado del cáncer de mama, ya que "no puede negar la realidad" que es, a juicio de la formación, "19.000 pruebas de imagen atascadas, según los médicos, o 3.000 mujeres afectadas en la provincia por este escándalo, según los sindicatos".

Así lo ha pedido el portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, tras referirse a las declaraciones de la delegada, "siguiendo evidentemente las órdenes que le dan de seguir mintiendo" en las que "lanzaba el reto de creer que en Huelva no hay ni una sola mujer afectada por la no comunicación de los resultados del cribado de cáncer de mama".

"La delegada no puede ignorar la realidad de la provincia de Huelva. Se lo han dicho los médicos, que dijeron que en nuestra provincia había 19.000 pruebas de imagen atascadas. Se lo han dicho los sindicatos, ya que UGT ha cuantificado posiblemente en 3.000 mujeres afectadas en nuestra provincia por este escándalo del cribado del cáncer de mama. Pero la delegada dice que no hay nadie afectado en la provincia. Está claro que quiere minimizar riesgos, pero con ello cae en esta gran estrategia de la mentira del Partido Popular", ha remarcado.

Además, ha indicado que él mismo se ha reunido con mujeres con cáncer de mama que "se les ha desarrollado la enfermedad en el periodo en el que han estado esperando los resultados" y que "no los han recibido". "Además, han estado intentando indagar dónde estaban los resultados de sus pruebas, pero el sistema les ha fallado. Evidentemente, un sistema venido a menos", ha añadido.

Por ello, ha invitado a la delegada a tomar "el mismo camino de la ya exconsejera, el de la dimisión, si no el del cese, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía", porque "debe de ser la muestra de responsabilidad: quién mienta, a la calle".

"ESTRATEGIA DE LA MENTIRA"

No obstante, el parlamentario andaluz ha señalado que toda esta situación está provocando "miedo en la población, no solo por una situación caótica del sistema sanitario", sino "porque la mayor negligencia sanitaria que se ha producido en la historia de España, se ha afrontado con la mentira, pero es algo a lo que ya nos tienen acostumbrado desde el Partido Popular".

Al respecto, el portavoz ha incidido en que "al principio dijeron que era una manipulación de los colectivos de las mujeres", después que "eran solo tres o cuatro casos los que existían". "Nos dijeron que no se comunicaba nada a las mujeres para evitar producirles ansiedad. Nos dijeron que esto era cuestión de un solo hospital", ha apostillado.

Además, ha subrayado que "otra de las mentiras" es que "no se han derivado ninguna mamografía a la sanidad privada", pero la Junta de Andalucía "tiene concertado un contrato con una empresa privada de Granada por la que esta empresa tiene que hacer 311.000 mamografías en Andalucía". "Hay vídeos de la empresa anunciando sus servicios de cara a la Junta de Andalucía ante la necesidad del sistema público. Sistema público que antes funcionaba, pero que ahora tiene que tirar de lo privado", ha añadido.

Pero el presidente andaluz, Juanma Moreno, a juicio del socialista, "negó tres veces en el Parlamento que ni una sola mamografía se hubiera hecho en la sanidad privada", por lo que "tripitió la mentira", ya que son "311.000 las mamografías que se han derivado a la sanidad privada, ignorando, por tanto, a la pública".

"La nueva hornada de mentiras es que este lunes dijeron que ya se habían llamado a todas las mujeres afectadas. Resulta que el viernes no sabían cuántas mujeres estaban afectadas, pero el lunes nos venden que ya las han llamado a todas. La mentira cae por su propio peso. Porque siguen sin saber cuántas mujeres hay, sigue sin saberse la magnitud de las mujeres afectadas por el cáncer de mama, la no comunicación de sus resultados y cuántas patologías están envueltas en esta gran mentira", ha aseverado.

Por otro lado, Gaviño se ha referido a como "otra de las grandes mentiras" la contratación este miércoles de "119 radiólogos", ya que se ha preguntado "por qué no los habían contratado antes" y si "estaban esperando a provocar este dolor tan inmenso en Andalucía".

"A nosotros evidentemente nos parece bien, pero son pocos profesionales y en pocas categorías. Radiólogos hacen falta, pero es que en Huelva nos hacen falta especialistas de todas las categorías. Y es más, hay que escuchar a los médicos porque este fin de semana han dicho que es imposible, por el sistema de contratación de la Junta de Andalucía, que el miércoles puedan tener 119 contratos nuevos de radiólogos. Es inviable", ha enfatizado.

Asimismo, el socialista ha remarcado que es "imposible" que con ese número de profesionales "se atienda", porque "no es un solo un hospital, el Virgen del Rocío de Sevilla, el que está afectado, sino que en el Juan Ramón Jiménez de Huelva también hay", por lo que ha cuestionado que "cuántos radiólogos van a venir a la provincia", y que "su mentira crece conforme van enroscándose en ella".

Por último, ha hecho referencia al argumento de la Junta sobre el protocolo de 2011 cuando María Jesús Montero era consejera de Salud, "un protocolo que 14 años después parece ser que es cuando ha fallado, pero antes no ha provocado ningún problema".

"Pero es tan ridícula la mentira que hasta el presidente cae en ella y hace el más espantoso de los ridículos. La Junta dice que el protocolo obliga a no comunicar el cáncer de mama a las afectadas y el presidente, para atestiguarlo, leyó un texto del protocolo en que decía que 'hay que darse celeridad en el diagnóstico para evitar la ansiedad de las enfermas'", ha abundado.

"Eso quiere decir hacer las pruebas, rápidas, y los resultados, rápidos, y comunicárselo para que las mujeres no padezcan ansiedad. Celeridad en el diagnóstico no significa ocultar el resultado. Hicieron el más absurdo de los ridículos porque están perdidos en esta estrategia absurda de la mentira", ha insistido.

Por ello, ha subrayado que esta "crisis" es "consecuencia de que destrozar lo público al final produce daño", ya que "está produciendo un daño infinito en las mujeres que o padecen o tienen el miedo de poder padecer el cáncer de mama, el daño de quienes están pendientes de otras pruebas radiológicas, otras pruebas de imagen, en no saber si van a tener alguna patología grave, el que no se les atienda".

Asimismo, el socialista ha acusado al PP y al presidente de la Junta de entrar en "la más cruel falta de humanidad", ya que este fin de semana el PP "regalaba un texto en el que venían a decir que los andaluces iban a confiar mayoritariamente de nuevo en Juanma Moreno". "Esa es su última cortina de humo, la mayor ignominia, la mayor indecencia que se puede tener como partido político y es hablar de una mayoría absoluta cuando lo que se están jugando son vidas. Y con eso el Partido Popular demuestra que están mucho más por salvar votos que por salvar vidas", ha finalizado.