PSOE pregunta a la Junta por "el bloqueo" de los hospitales comarcales de Huelva y pide "un calendario" para su apertura

El parlamentario andaluz del PSOE por Huelva Mario Jiménez. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Huelva Mario Jiménez ha anunciado que su grupo llevará al Parlamento andaluz una pregunta al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, para "exigir explicaciones" sobre la situación de los hospitales comarcales (chares) de la provincia y reclamar "un calendario cierto" para su puesta en marcha.

En rueda de prensa en Huelva, el parlamentario socialista ha calificado de "lamentable y vergonzosa" la situación de estas infraestructuras sanitarias en Lepe, Aracena y Bollullos, que "permanecen bloqueadas desde la llegada del PP al Gobierno andaluz en 2018". En el caso del hospital de Aracena, ha recordado que las obras se encontraban ejecutadas en "más de un 30% cuando quedaron paralizadas". "Hoy es un monumento a la ineficiencia y a la incapacidad del Gobierno del Partido Popular", ha dicho.

Respecto al hospital de Bollullos, ha lamentado que "no se ha movido un solo papel en siete años", lo que, a su juicio, "demuestra, la falta de voluntad política de la Junta para desarrollar la red hospitalaria pública en la provincia". "Especialmente grave es la situación del hospital de Lepe, que se encuentra terminado pero sin abrir, deteriorándose por el abandono administrativo. Está listo para ponerse en marcha, pero permanece cerrado mientras se deteriora sin que el Gobierno andaluz haga absolutamente nada", ha lamentado.

Además, Jiménez ha criticado que, mientras estas infraestructuras públicas "siguen sin ponerse en funcionamiento", el Gobierno andaluz "continúa destinando millones de euros a conciertos con la sanidad privada". "El Partido Popular prefiere inundar de millones a la sanidad privada antes que abrir un hospital público que ya está construido y que daría servicio a miles de ciudadanos de la Costa Occidental", ha afirmado.

Por ello, el parlamentario socialista "exige" al consejero de Sanidad que "explique" en el Parlamento "qué planes tiene la Junta para estos hospitales y cuándo piensa abrirlos, especialmente el de Lepe, que podría estar ya funcionando". "El Gobierno andaluz tiene que dejar de dar excusas y empezar a dar soluciones. La sanidad pública en Huelva no puede seguir esperando", ha subrayado.

Al hilo de ello, Jiménez ha denunciado que la sanidad pública en la provincia de Huelva "atraviesa una situación límite y caótica como consecuencia de la política sanitaria del Gobierno de Juanma Moreno" y ha señalado que Huelva es "la gran provincia olvidada por el Gobierno andaluz del PP", al "situarse a la cola de Andalucía en inversión sanitaria por habitante". "Ese abandono se traduce en una realidad insostenible para los ciudadanos de esta provincia", ha subrayado.

En este sentido, ha afirmado que los hospitales de la provincia se encuentran entre los que "peor funcionamiento presentan" del conjunto de la red hospitalaria andaluza, citando los casos del Hospital Juan Ramón Jiménez, el Infanta Elena, el Vázquez Díaz y el Hospital de Riotinto.

Según Jiménez, esta situación tiene "consecuencias directas" en la atención sanitaria, con "más de 86.000 onubenses esperando actualmente una cita sanitaria", lo que "sitúa a la provincia entre las que registran mayores retrasos en las listas de espera".

"Estamos hablando de personas que esperan una consulta, una prueba o una intervención en situaciones en las que muchas veces se está jugando la salud y la vida", ha advertido el parlamentario socialista, quien ha criticado que el "deterioro" de los servicios sanitarios "se haya convertido en uno de los principales factores que están afectando a la calidad de vida de los onubenses".