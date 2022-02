El PSOE presentará una moción a la proposición de revisión de la Corona Norte (Huelva) para "no cometer ilegalidades"

HUELVA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha señalado este jueves que su formación presentará una moción a la Proposición de Ley de PP, Cs y Vox para revisar el plan forestal de la Corona Norte de Doñana que se debatirá la próxima semana en el pleno del Parlamento, a través de una enmienda transaccional, a la que espera que se sumen estas formaciones y en la que proponen "diferentes puntos de acuerdos con una hoja de ruta de lo que tiene que hacer el Gobierno de la Junta para que lo que están pidiendo sea una realidad".

Así lo ha indicado Limón a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa, en la que ha señalado que en "esa hoja de ruta viene marcado como se tiene que trabajar técnica y jurídicamente para que no se comenta en ningún momento ninguna ilegalidad" y para que "no se vea amenazada el agua en Doñana".

"El partido socialista está en la apuesta por las inversiones en la provincia y hay dos que son claramente necesarias para que no haya problemas con Doñana, como es el desdoble del Túnel de San Silvestre y la presa de Alcolea", ha apuntado, antes de añadir que "esta es la propuesta propositiva que se va a llevar al pleno del Parlamento".

Limón ha calificado de esta Proposición de Ley de "propuesta indecente y engañosa" para los agricultores de la provincia, ya que considera que "la revisión del Plan de la Corona Norte tiene que hacerse de forma ordenada, planificada y con el consenso de toda la comarca, igual que se hizo en 2014, que se aprobó con el consenso, el diálogo y la garantía de todo el tejido asociativo económico y social de todo el Condado", y considera que "no se puede fijar el discurso en la parte de la tierra, sino que hay que sumarlo a la parte de la reivindicación del agua".

En este punto, se ha preguntado "para qué quieren los agricultores una tierra de regadío si después no va a poder cultivarla si no tiene agua", por lo que ha dicho al PP que "no ha hecho los deberes en los últimos tres años y se han puesto muy nerviosos ahora viendo que puede haber convocatoria electoral", toda vez que ha aseverado que "por eso ahora deprisa y corriendo quieren hacer todos los cambios necesarios que se podían haber hecho de forma pausada y tranquila y con todos los informes jurídicos que tiene que tener la revisión de un plan de estas características".

En este sentido, ha apuntado que "es cierto que algunas parcelas que no afectan directamente a Doñana se quedaron fuera del Plan y que se pueden incorporar, pero con todas las garantías". Por ello, ha subrayado que desde el PSOE han trasladado "siempre" tres mensajes, "ante todo preservar el Espacio Natural de Doñana, algo fundamental, el apoyo a los agricultores y el apoyo a los alcaldes de los municipios de la comarca".

A este respecto, ha reiterado que desde el PSOE solicitan "diálogo" al PP y que "se sienten, al igual que se ha hecho con la ley de ordenación urbanística en Andalucía, en el que se han sentado ambas formaciones", ya que considera que "se está creando un enfrentamiento entre los agricultores" y "una mala imagen de Huelva" cuando "el problema se podía atajar con toda la rigurosidad".

Limón ha indicado que al presentarse esta propuesta de ordenación como Proposición de Ley "y no hacerlo por Consejo de Gobierno, se están saltando todos los informes jurídicos y técnicos de la Junta", de forma que "acortan tiempo, pero faltan los informes que aseguren que no se está dañando la joya de la corona que es Doñana".

Por último, ha apuntado que "hubo la oportunidad de ampliar las hectáreas de agua para Huelva en la última revisión del Plan Hidrológico" pero que "sin embargo no se ha hecho ninguna aportación".

Por su parte, los líderes sindicales de UGT y CCOO de Huelva, Sebastián Donaire y Julia Perea, han indicado que "no respaldan esta Proposición de Ley" al entender que "solo vende humo" y considerar que "responde a una estrategia electoralista de cara a unas elecciones andaluzas que se prevén", toda vez que han apuntado que "el problema es de agua y aunque las tierras se legalicen no está garantizado el acceso al agua".

De la misma manera han planteado que "hay que dar una solución a los agricultores de la zona", toda vez que han apuntado que "seguir extrayendo más agua del acuífero de Doñana pondría al parque en una situación muy compleja", al tiempo que han recordado que "hay infraestructuras por hacer como el desdoble del Túnel de San Silveste y la presa de Alcolea" con la que "habría agua suficiente para trabajar esa tierra".