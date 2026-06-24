El PSOE prevé que la candidaturas en Huelva para las elecciones provinciales estarán "antes de que termine el año"

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha afirmado este miércoles que su formación lleva "ya más de un año en las elecciones municipales, con los 80 pueblos de la provincia", mientras que "muchos han tardado en ponerse a trabajar sobre ellas", así como ha indicado que las candidaturas de la provincia estarán presentadas "antes de que termine el año".

Así lo ha indicado en rueda de prensa, donde ha señalado que llevan más de un año trabajando "con todas las agrupaciones, con las personas que ahora mismo representan al Partido Socialista en los ayuntamientos y con las personas que van a representar las candidaturas del Partido Socialista en las próximas elecciones municipales en mayo de 2027".

"De hecho, este sábado 27 hay un Comité Federal y el viernes 3 de julio habrá un Comité Director donde se aprueben las normas de acceso a las candidaturas del partido a través de primarias o en función del número de habitantes de cada municipio, para que se ponga ya en marcha toda esa maquinaria de tomar decisiones", ha explicado.

Baluffo ha recordado que "estamos a escasos diez meses de las elecciones municipales" y que "suponen un momento importante en la vida de las localidades" porque "ya no solamente es que elijan a sus alcaldes o alcaldesas, a las personas que van a regir los cuatro a por delante de sus pueblos, sino que también elegimos a la Diputación Provincial".

A este respecto, ha subrayado que "es importantísimo que se pueda producir un cambio en una Diputación" que, a su juicio, "está absolutamente parada en un proceso de cuatro años de absoluta inactividad", por lo que asevera que "los pueblos de la provincia se merecen una Diputación que actúe, que trabaje y que incida en el territorio de manera decisiva" y "no la que tenemos ahora mismo, con el PP gobernando una institución que está absolutamente paralizada y que es absolutamente inservible para la mayoría de los pueblos de esta provincia", ha dicho.

"Así que trabajamos, estamos trabajando, llevamos mucho tiempo trabajando, vamos a seguir trabajando, el calendario se va a aprobar ya, en breve, y además vamos a tener esas candidaturas en poco tiempo, probablemente antes de que acabe este año".