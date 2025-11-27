El PSOE de Punta Umbría (Huelva) celebra la recuperación de la parcela del antiguo camping sindical en Pinos del Mar

Archivo - Ayuntamiento de Punta Umbría./archivo - PSOE - Archivo

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El PSOE del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) celebra la decisión del Ayuntamiento de recuperar la parcela del antiguo camping sindical de Pinos del Mar, donde la promotora Senior Life tenía previsto construir un complejo sociosanitario. Los socialistas han destacado que "la medida se produce tras meses de advertencias, denuncias públicas y acciones plenarias impulsadas por concejales del grupo".

En una nota, el PSOE ha señalado que desde el pasado mes de enero venía alertando de que "las obras estaban completamente paralizadas". En julio, los socialistas reiteraron "su preocupación al comprobar que había vencido el plazo para finalizar la urbanización sin que la empresa hubiera cumplido con sus obligaciones". Y en octubre, volvieron a exigir "explicaciones" ante "la posibilidad de que la promotora renunciara al proyecto y lo cediera a un tercero, dejando en el aire el futuro de una parcela estratégica para el municipio".

"Pese a ello, el equipo de Gobierno negó una y otra vez la evidencia", ha señalado el PSOE que ha apuntado que, "sin embargo, el 18 de noviembre" los concejales socialistas presentaron una moción "para obligar al alcalde, José Carlos Hernández Cansino, a recuperar la parcela debido a los reiterados incumplimientos de la empresa y para evitar que Punta Umbría perdiera un espacio público de gran valor".

Finalmente, este miércoles, el propio alcalde ha anunciado la firma del decreto que rescinde el contrato con la empresa promotora. Aunque la moción no llegó a votarse, el Grupo Socialista considera "logrado su objetivo" que era "recuperar para Punta Umbría un terreno que nunca debió estar en manos de una promotora incumplidora".

El PSOE puntaumbrieño ha reafirmado su "compromiso" con "la defensa del interés público y con la vigilancia exhaustiva de los contratos municipales", y subraya que "seguirá trabajando para que este espacio se destine a un uso que beneficie realmente a los vecinos de Punta Umbría".