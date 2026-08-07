PSOE de Punta Umbría (Huelva) ve la construcción de 48 viviendas protegidas como "gran oportunidad para un hogar digno"

Obras para la construcción de las 48 viviendas protegidas en régimen de alquiler social en Punta Umbría. - PSOE DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El PSOE en el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) afronta con "optimismo" la próxima adjudicación de las obras para la construcción de las 48 viviendas protegidas en régimen de alquiler social, un proyecto que supone, a juicio de los socialistas, "una oportunidad para el acceso a una vivienda digna a familias del municipio".

Según ha indicado el PSOE en una nota, en los próximos días está previsto conocer la empresa que finalmente asumirá la construcción de estas viviendas, "un paso que permitirá avanzar en un proyecto que cuenta, entre otros apoyos, con una subvención del 50% concedida por el Gobierno de España, haciendo posible que estas viviendas puedan convertirse en una realidad para familias que, de otro modo, tendrían muchas más dificultades para acceder a un hogar".

Desde el PSOE de Punta Umbría han puesto en valor que hablar de vivienda protegida "no significa hablar de viviendas de menor calidad" ya que "el proyecto contempla viviendas que cumplen con elevados estándares de calidad y eficiencia energética", de manera que las familias adjudicatarias "puedan disfrutar de hogares dignos, eficientes y con unas condiciones constructivas adecuadas".

"Estamos ante una magnífica oportunidad. No se trata únicamente de construir 48 viviendas; se trata de dar una oportunidad de futuro a 48 familias que necesitan poder desarrollar su proyecto de vida en Punta Umbría", han señalado.

Los socialistas destacan, además, el "compromiso" de las empresas que concurren al proceso de contratación, "teniendo en cuenta que las características y condiciones económicas del proyecto dejan un margen empresarial muy ajustado". "Que una actuación de estas características pueda salir adelante también demuestra que existe un compromiso con una iniciativa cuyo principal objetivo no es el beneficio económico, sino dar respuesta a una necesidad social de primer orden", señalan.

No obstante, el PSOE ha anunciado que ejercerá su labor de oposición "desde una posición constructiva", pero "también exigente y vigilante, especialmente durante la ejecución de las obras". En este sentido, indican que estarán pendientes de que se cumpla "estrictamente" lo establecido en el pliego de condiciones, que las viviendas se construyan conforme al proyecto previsto y que el presupuesto aprobado "sea suficiente para finalizar la actuación sin recurrir a modificaciones o reformados que puedan incrementar innecesariamente el coste final".

"Cada euro cuenta y, en este caso, cuenta especialmente porque estamos hablando de familias que accederán a estas viviendas en régimen de alquiler social. Cualquier incremento injustificado del coste de construcción puede terminar teniendo consecuencias sobre esas familias", han advertido.

Del mismo modo, consideran "fundamental" el cumplimiento de los plazos de ejecución. "Hay familias que llevan demasiado tiempo esperando una oportunidad como esta y no pueden esperar indefinidamente. Queremos que las viviendas se construyan bien, pero también que se construyan cuanto antes", han señalado.

De este modo, el PSOE de Punta Umbría ha trasladado un mensaje de "confianza y esperanza" ante el próximo paso que dará este proyecto. "Deseamos que en los próximos días podamos conocer definitivamente la empresa adjudicataria y que, a partir de ahí, comiencen a correr los plazos para convertir el proyecto en una realidad. Punta Umbría necesita vivienda y estas 48 viviendas representan 48 oportunidades para que otras tantas familias puedan mirar al futuro con más tranquilidad", remarcan,

Para el Grupo Municipal Socialista, "cada vivienda protegida que se construye es mucho más que cuatro paredes: es una familia que puede tener un hogar, un proyecto de vida que puede comenzar y una oportunidad para que nuestros vecinos y vecinas puedan seguir viviendo en Punta Umbría", han concluido.