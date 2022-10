El PSOE resalta la partida de 3,6 millones en los PGE para la construcción de accesos al Chare de la Costa de Huelva

LEPE (HUELVA), 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PSOE de Huelva María Luisa Faneca ha destacado este viernes la inversión de 3,6 millones de euros contemplada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 destinada a los accesos para el Centro Hospitalario de Alta Resolución de la Costa (Chare), ubicado en Lepe.

"Un hospital que está terminado desde el año 2016 con fondos tanto de la Junta de Andalucía, gobernando el PSOE, como con fondos europeos, y con una cuantía de 21 millones de euros, pero que se quedó cerrado porque el PP no cumplió con los accesos al mismo", ha señalado.

En este sentido, según ha indicado la formación en una nota de prensa, en una visita realizada al Chare, junto a la secretaria general del PSOE de Lepe, Bella Canales, y otros representantes socialistas, Faneca ha reivindicado esta infraestructura sanitaria para los vecinos de toda la costa onubense, del Andévalo, "de todo el sur de Huelva, para que tengan ese hospital digno que se necesita para ese número de población tan importante que reúne no solamente en invierno sino también en verano".

"Como siempre, cada vez que gobierna el Partido Popular no hace nada, y nos podemos encontrar con los accesos terminados, pero con un Chare que no puede abrir sus puertas a la ciudadanía porque presenta desperfectos y no tiene equipamiento", ha añadido la socialista.

Asimismo, la diputada nacional se ha referido a la inversión que hace la Junta "por la sanidad privada", concretamente, "con los 200 millones que destina al hospital privado Virgen Bella" y ha afirmado que "basta ya de seguir invirtiendo en los hospitales privados".

"Lo único que nos iguala a todos los ciudadanos son las inversiones públicas y, en este caso, la inversión que hace el Partido Socialista, el Gobierno de Pedro Sánchez, frente a lo que hace el PP en Madrid o en Andalucía", ha añadido.

Asimismo, ha hecho alusión al pleno de la Diputación Provincial de Huelva donde "el Partido Popular rechazaba la obra del Materno Infantil. Algo increíble" y ha recordado que "también dijeron que no a la propia declaración institucional en el Ayuntamiento de Huelva y a su posterior moción".

"Por lo tanto, hoy más que nunca, todos los socialistas nos unimos para seguir siendo la voz de todos los ciudadanos de Huelva porque no podemos tener las listas de espera interminables y problemas con los pacientes oncológicos, mientras la consejera de Salud en Andalucía dice que los datos que se facilitan son falsos. Pues que venga a Huelva y vea las denuncias de cantidad de gente, de personas con enfermedades muy complicadas que están todavía en lista de espera y no son atendidas. Y esto es una realidad", ha enfatizado Faneca.

En este punto, ha subrayado que, "en este momento, vemos en los PGE que Huelva es una de las provincias con más inversión directa, separando todo lo que es en derechos o inversiones generales para toda la población en proyectos directos. Cerca de 200 millones de euros en proyectos directos, sin dejar de olvidarnos todo lo que se está invirtiendo para apoyar a tantísimas familias, a lo que siempre dijo que no el Partido Popular".

"Sin embargo, Juanma Moreno solo invierte en Sevilla, en Málaga en temas sanitarios, pero el resto de Andalucía lo tiene completamente abandonado. Y Huelva está abandonada. Por lo tanto, seguiremos siendo la voz de los ciudadanos de toda la provincia de Huelva para reivindicar todas estas infraestructuras sanitarias", ha argumentado.

EL GOBIERNO "CUMPLE CON LEPE"

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Lepe, Bella Canales, ha incidido en que el Gobierno de España "es el único que cumple con Lepe" y que esto "se ha demostrado con la licitación para empezar las obras del segundo tramo de acceso al Chare para que finalmente podamos entrar aquí".

Así, Canales ha recordado que cuando se firmó el convenio para la construcción de este Chare, "lo firmó el que era alcalde en su momento, Manuel Andrés González, que hoy es parlamentario andaluz".

"Desde el año 2007, que se firmó este convenio, hasta 2016 que se construyó este hospital, que se construyó por un Partido Socialista en la Junta de Andalucía, transcurrieron nueve años sin que el Partido Popular que entonces gobernaba Lepe, y se había comprometido con este hospital, crearan ni los accesos ni el suministro que tenía que llegar. Eran requisitos fundamentales para poder llevar a cabo esta construcción y lo que hizo Manuel Andrés González fue pagar favores electorales sin que hiciera ninguna inversión en Lepe", ha dicho.

En este sentido, ha apuntado que "tras llegar 2016 y construirse el hospital empezó a montar excusas y estando en el Parlamento andaluz continuó con el mismo discurso, diciendo que los accesos los tenía que hacer la Junta de Andalucía", así como que "en el 2017, firman un convenio con Ana Pastor, estando Mariano Rajoy en el Gobierno central para que los accesos los hiciera el Estado pero se quedó en un cajón porque el Partido Popular lo único que hace es vender humo y meter los convenios en el cajón", ha añadido.

Según, la dirigente socialista, cuando Pedro Sánchez entró en el Gobierno en 2019 "lo primero que hizo fue redactar la licitación del primer tramo de acceso al Chare y ha cumplido. Y vuelve a cumplir con el Chare con todos los leperos y con toda la costa onubense que son quienes se van a beneficiar de este hospital".

Por último, Bella Canales ha apuntado que hace seis días el Partido Popular anunció que comenzaban las obras de rehabilitación del hospital ante la destrucción que hubo por un temporal "pero seis días después la obra no se ha iniciado".

"El Partido Popular sobre el Chare solo vende humo, solo se hace foto y lo utiliza en campañas electorales. Pero quien construye, quien hace por esta sociedad es el Partido Socialista, construyó el hospital y construye los accesos. Y será un Partido Socialista cuando entre en el gobierno de Lepe el que lleve el suministro de luz y agua y quién por fin abra este hospital", ha concluido.