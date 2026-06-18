PSOE-A urge una "auditoría de medios" del Infoca y alerta de su "precariedad" ante una posible "ola de calor"

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y parlamentario autonómico, Mario Jiménez, atiende a los medios en Huelva. - PSOE-A

HUELVA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha urgido este jueves la realización de una "auditoría de medios" del dispositivo contra incendios forestales de la comunidad autónoma andaluza, el Infoca, y ha advertido de la "precariedad" con la que dicho plan afronta la que puede ser "primera ola de calor" que sufra Andalucía este verano.

Así lo ha señalado el secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y parlamentario autonómico, Mario Jiménez, en una atención a medios en la puerta de la Delegación del Gobierno de la Junta en la provincia de Huelva para "lanzar una llamada de atención ante la situación" que presenta el Infoca cuando "se está anticipando" por parte de las predicciones meteorológicas la llegada de la "primera gran ola de calor" del verano en Andalucía.

Mario Jiménez ha sostenido que el Infoca presenta una situación de "absoluta precariedad de medios y en el ejercicio de su tarea por parte de los bomberos forestales", y en esa línea ha tachado de "intolerable que, en las puertas de la temporada de máximo riesgo de incendios, todavía falten más de 400 bomberos para incorporarse en el dispositivo".

Además, ha denunciado que, en el reciente incendio forestal registrado en el término onubense de Villanueva de los Castillejos, "los retenes venían escasamente con cuatro efectivos", de forma que había que "esperar casi una hora a que llegara un segundo retén para poder abordar la zona de incendio, porque su propia organización interna impide que con menos de siete personas se pueda abordar la entrada a un incendio".

"Imagínense lo que significa para un bombero estar en las puertas de un incendio, no poder actuar porque faltan compañeros y porque la precariedad de medios que tiene les impide poder hacer su trabajo, y de hacerlo lo harían en unas condiciones de seguridad absolutamente inaceptables", ha relatado el representante del PSOE-A.

El parlamentario socialista ha advertido además de que "los bomberos están acudiendo a los incendios con ropa de calle, porque la incapacidad y la irresponsabilidad de los responsables de la Agencia de Emergencias de Andalucía les ha llevado a llegar al tiempo de máximo riesgo de incendios sin ni siquiera haberse ultimado y puesto en marcha un contrato para la limpieza de ropa de los bomberos forestales".

Ha señalado que "la normativa establece que tiene que ser la propia empresa la que se encargue de la limpieza de la ropa con la que los bomberos hacen su tarea", porque ésta "acumula una serie de elementos que son muy tóxicos, algunos elementos cancerígenos", de forma que "tiene que ser la empresa, en unas instalaciones de lavado industrial, la que afronte la limpieza" de esos trajes, y "no puede ser" que cada bombero lo haga "en su casa".

De este modo, Mario Jiménez ha advertido de que "los bomberos están llegando a los puntos de extinción sin ni siquiera tener las ropas con las que poder abordarlos", y ya "el colmo" es que "los responsables de los centros operativos provinciales de extinción están mandando comunicaciones de que van a expedientar a los trabajadores que lleguen en ropa de calle al trabajo", cuando "el problema es que no tienen otra ropa", ha incidido.

UNA AUDITORÍA "INDEPENDIENTE"

En este contexto, desde el PSOE-A exigen que "inmediatamente" se lleve a cabo "una auditoría de medios del dispositivo Infoca", que sea "independiente" y que "verifique las condiciones en las que el dispositivo se va a enfrentar a esta campaña de incendios", así como reclaman "respuestas inmediatas" por parte del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, "que deje de ponerse 'chalequitos' de cargo como si fuera él un bombero, y garantice que los bomberos tienen la ropa con la que poder afrontar su tarea de extinción, y hacerlo en las mejores condiciones posibles".

Además, desde el PSOE-A urgen a que se ponga en marcha "de manera inmediata el contrato de limpieza de esas equipaciones para garantizar que los bomberos hacen su trabajo en las condiciones dignas", y que "se garantice el tiempo de respuesta", porque, según ha advertido Mario Jiménez, en "la llegada de maquinaria pesada" en los incendios que se han registrado en los últimos días en Huelva "ha habido un tiempo de respuesta que no se corresponde con el protocolo y que ha podido complicar el alcance del incendio".

Además, desde el PSOE-A han exigido este jueves "la incorporación inmediata de los más de 400 efectivos que están sentados en su casa esperando a que se les llame para incorporarse al Infoca y poder contribuir al esfuerzo para extinguir los incendios forestales en la comunidad autónoma de Andalucía".

En ese punto, Sanz ha criticado que "se ha tenido que llamar a la UME --Unidad Militar de Emergencias-- cuando hay bomberos esperando para poder actuar", y "lo razonable, lo sensato y lo decente es que el dispositivo esté completo al 100% de efectivos para que la actuación conjunta de todos los medios responda a las necesidades que se pueda tener en otro momento".

Y, por último, el representante del PSOE-A ha lamentado "profundamente las mentiras" del presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, que "siempre miente", según ha criticado Mario Jiménez, que ha reprochado al también líder del PP-A que diga que "el Gobierno de España no está atendiendo los requerimientos de medios cuando se produce un incendio en Andalucía", cuando ante el citado incendio de Villanueva de los Castillejos se desplazaron "350 efectivos de la UME en cuanto se les llamaron, y se fueron cuando el dispositivo andaluz les dijo que lo hicieran".

De este modo, el parlamentario socialista ha instado al presidente de la Junta en funciones a que "deje de mentir, cumpla con las obligaciones que tiene y dote de los medios necesarios al dispositivo Infoca".