PSOE-A urge a Moreno a “no quedarse de brazos cruzados” ante los desplazamientos de mayores para vacunarse del covid

HUELVA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE andaluz, José Fiscal, ha lamentado este sábado "el engaño a los andaluces" por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), cuando anunció que desde el 2 de marzo se recuperarían las citas presenciales en los centros de salud, cuando "la realidad es que no ha sido así", y ha urgido a Moreno a "no quedarse de brazos cruzados mientras tantas personas mayores tienen que hacer largas colas o desplazarse decenas de kilómetros a otras localidades" para vacunarse.

"No ha habido ninguna mejora en la atención primaria, muchos de ellos siguen cerrados y la gran mayoría colapsados, no se han contratado ni más sanitarios ni más rastreadores. La única realidad es que la gente está indignada porque sigue siendo una misión imposible conseguir ni una cita telefónica con el médico de familia", ha afirmado en rueda de prensa este sábado, recogida por el partido en un comunicado.

Además, para el portavoz parlamentario no puede ser que el gobierno andaluz "no haya resuelto que personas de edad avanzada tengan que desplazarse kilómetros para vacunarse", algo que "demuestra la falta de humanidad y de planificación de Moreno". "Exigimos que Moreno Bonilla no se quede de brazos cruzados mientras tantos abuelos de pueblos pequeños tienen que desplazarse decenas de kilómetros a otras localidades para vacunarse", ha dicho.

"Debe garantizar a las personas mayores que la vacuna les llega sin ser un problema añadido para ellos", ha destacado. "No nos vamos a cansar de exigir a Moreno que haga las cosas mejor en el proceso de vacunación en Andalucía", ha subrayado, antes de pedir reforzar la plantilla sanitaria y agilizar la vacunación cercana a los más vulnerables y a domicilio en el caso de grandes dependientes.

Así, Fiscal ha lamentado que Moreno "vuelve a cometer el error de dejar caer toda la responsabilidad en la ciudadanía" y "sigue sin poner encima de la mesa potentes medidas ni ayudas directas, como sí están haciendo otras comunidades", a hosteleros y comerciantes, a los negocios turísticos, que necesitan seguridad para mantener el empleo. "No existe apuesta real del gobierno andaluz por mantener el empleo", ha lamentado Fiscal.

CÁMARA DE CUENTAS

Para el portavoz parlamentario, "Moreno está bloqueando la Cámara de Cuentas por interés partidista para ocultar la nefasta gestión económica de su gobierno y no ha tenido empacho en paralizar la labor de esta institución".

Así, ha relatado que en septiembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la renovación del actual presidente de la Cámara de Cuentas, firmada por Moreno, y "su mandato acaba en 2022", por lo que "Moreno intenta tapar es que su gobierno tiene en el cajón 1.236 millones de euros en nuevas facturas sin pagar de 2019".

Según ha explicado Fiscal, el PP y Ciudadanos deben cumplir lo pactado con el PSOE en 2019 sobre la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, que "llevaban años sin renovarse porque el PP no quería". "Se saltan los acuerdos firmados y desprestigian con falsedades un órgano que debería estar a salvo de cualquier sospecha de partidismo político, y que tiene una trayectoria y labor impecable", ha añadido.

El grupo socialista ha presentado al Parlamento una solicitud de informe sobre todo lo que está ocurriendo en la Cámara de Cuentas.

DECRETO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Según ha detallado el portavoz socialista, se ha aprobado un decreto en el Parlamento de Andalucía en el que "literalmente se dice que cuando a un proyecto la evalución ambiental le sea perjudicial, se elimina esa evaluación ambiental, así de incomprensible". Por eso, Fiscal ha exigido a Moreno "que corrija este decreto porque las evaluaciones ambientales son garantía de que cualquier proyecto cumple la normativa y no es perjudicial para el medio ambiente".

Ha explicado que el PSOE está estudiando jurídicamente el asunto para ejercer las medidas que sean necesarias. "El medio ambiente siempre le ha estorbado a las derechas", ha lamentado, antes de criticar que la "revolución verde" de Moreno Bonilla "consiste en quitarse de en medio todas las cautelas y procedimientos que tiene la administración para evitar que se destruya nuestro medio ambiente".