Punta Umbría (Huelva) acogerá el 23 de julio una gala musical a favor de la Asociación Víctimas de Adamuz

Presentación de la gala musical a favor de la Asociación Víctimas de Adamuz en Punta Umbría (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría y la Asociación de Víctimas Descarrilamiento Adamuz han presentado este martes la Gala Musical Benéfica que se celebrará el próximo 23 de julio, a partir de las 20,30 horas, en la plaza de las Artes. La recaudación se destinará íntegramente a sufragar los gastos que está asumiendo la entidad en su actividad de apoyo a las familias afectadas y en la defensa de sus reivindicaciones.

Según ha indicado el Ayuntamiento puntaumbrieño en una nota de prensa, durante la presentación, el alcalde de Punta Umbría ha recordado que esta iniciativa da continuidad al compromiso adquirido por el Consistorio tras la reunión mantenida hace unas semanas con la asociación, dentro de la ronda de contactos que está desarrollando por los municipios afectados por el accidente ferroviario del pasado 18 de enero.

El primer edil ha subrayado que Punta Umbría "seguirá estando al lado de las víctimas, no solo con palabras, sino también con hechos", al tiempo que ha recordado que el Ayuntamiento ha cedido la plaza de las Artes para facilitar la celebración de este evento solidario y que, desde el primer momento, el Consistorio prestó apoyo psicológico a las familias a través de los Servicios Sociales municipales y se personó como acusación popular en el procedimiento judicial.

Asimismo, ha agradecido a Mario Samper y a toda la asociación "su confianza en el municipio", así como a todos los artistas, colaboradores, patrocinadores y voluntarios que "hacen posible esta gala de manera completamente desinteresada".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha explicado que el objetivo principal del evento es recaudar fondos para poder afrontar los gastos que la entidad viene soportando desde su constitución. "Desde el accidente hemos tenido que asumir numerosos costes para poder seguir atendiendo a las familias, mantener viva la memoria de las víctimas y continuar reclamando verdad, justicia y responsabilidades. Esta gala nace precisamente para ayudarnos a sostener todo ese trabajo", ha señalado.

Así, ha explicado que este mismo lunes la asociación "tuvo que abonar 3.000 euros en el Juzgado de Montoro -- donde se instruye la causa del accidente-- para poder personarse en la causa por la vía penal, un desembolso que evidencia el esfuerzo económico que está realizando la entidad para defender los intereses de las víctimas". "Solo ayer tuvimos que hacer frente a ese pago para seguir adelante en el procedimiento judicial. Esta gala nos ayudará precisamente a afrontar gastos como este y a continuar con nuestra labor de apoyo a las familias y de defensa de sus derechos", ha señalado.

Del mismo modo ha querido agradecer expresamente "la sensibilidad y el respaldo del Ayuntamiento de Punta Umbría desde el primer momento, especialmente por decer la plaza de las Artes y facilitarnos toda la organización de este evento".

También ha destacado la solidaridad de todos los artistas participantes. "Todos los grupos y artistas actuarán de forma totalmente altruista, sin cobrar absolutamente nada. Han querido sumarse a esta causa porque entienden que la música también puede servir para acompañar a las familias y mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida".

La gala contará con las actuaciones de DJ Manu, Rosam, Marabuja, Yapale, Alana & Rohi Studio, Aníbal Domínguez, la comparsa Los Mariposas, Antonio Jaraque, Rocío Orta, Ángel Barroso y Nono Ortiz, además de otras colaboraciones.

Durante toda la velada habrá servicio de barra con comida y bebidas, donadas por Supermercados El Jamón, cuya recaudación también contribuirá al desarrollo del evento solidario. Las entradas-donativo, al precio de diez euros, pueden adquirirse en Modas María Callejo (calle Ancha, 133), Muebles y Decoración Franma (calle Ancha, 92) y Atún y Mojamas Pepe (Mercado del Carmen, puesto 36).

También se puede solicitar información o reservar localidades, incluida la Fila Cero, a través del correo electrónico asociacionvictimasadamuz@gmail.com .

El Ayuntamiento y la Asociación han animado a vecinos, visitantes y veraneantes a participar en esta cita solidaria para seguir mostrando el respaldo de Punta Umbría a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y a sus familias.