Punta Umbría (Huelva) exige la protección del colector de El Portil ante "riesgo inminente" de vertido tras la borrasca

Zona afectada en El Portil por la borrasca 'Francis'. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino, acompañado por técnicos municipales, ha visitado este miércoles la playa de El Portil para comprobar 'in situ' los "graves daños" ocasionados por la borrasca 'Francis' en este núcleo urbano y ha anunciado que solicitará de manera "inmediata" una reunión urgente con el Servicio Provincial de Costas, a quien requerirá que "actúe con celeridad" para "proteger" el nuevo colector de saneamiento de fecales y pluviales.

En una nota, Hernández Cansino ha afirmado que el colector está "actualmente expuesto a la dinámica litoral y con riesgo real e inminente de rotura y vertidos a la playa" y ha explicado que a esa reunión llevará un informe "actualizado" de "los daños que viene padeciendo esta playa", concretando las actuaciones "que hay que acometer y el presupuesto de las mismas".

El alcalde ha advertido de que se trata de una infraestructura "recién ejecutada", con un coste superior a los 600.000 euros, "que aún no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento" y cuya integridad "puede verse comprometida en cualquier momento si no se adoptan medidas de protección inmediatas".

"Si no actúan con urgencia, el daño medioambiental será inevitable y visible en muy poco tiempo", ha sentenciado, subrayando que "proteger esta obra es vital para el saneamiento y la salubridad de El Portil". En este sentido, el alcalde ha destacado que la actuación "contó con el visto bueno de la Dirección General de Costas en noviembre de 2023", por lo que considera que "conociendo perfectamente la dinámica del litoral, es su responsabilidad garantizar la protección de las nuevas infraestructuras creadas".

Asimismo, ha afirmado que, "en caso de producirse vertidos, Costas será la única responsable del daño medioambiental que se genere". El regidor municipal ha reprochado una vez más "el abandono absoluto al que el Gobierno de España somete a la playa de El Portil" y ha advertido de que "no queremos ser otra Matalascañas".

También ha añadido que, "si Costas no actúa para proteger las infraestructuras municipales, entre las que se incluyen además del colector calzadas, acerados y viales próximos a la playa, el Ayuntamiento asumirá las actuaciones necesarias y les pasaremos la factura de los gastos ocasionados".

Hernández Cansino ha señalado también que el pasado mes de noviembre el Ayuntamiento "remitió el último requerimiento formal" a Costas "para que protegiera las infraestructuras municipales frente a la acción del mar, sin que haya existido, una vez más, respuesta alguna". A ello, ha indicado, "se suma el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por los daños derivados de su dejadez en la playa de El Portil, pendiente aún de resolución".

"El Portil continúa abandonado a su suerte por el Gobierno de España, sin el aporte de arena que necesita la playa, una situación que ahora se agrava con el grave riesgo que sufren las nuevas infraestructuras y servicios públicos", ha remarcado el alcalde quien ha añadido que la obra de mejora del saneamiento de El Portil se ha ejecutado "dentro del Plan Estratégico para la Mejora de las Infraestructuras Hidráulicas y Planes de Inversión Municipal de Giahsa, priorizada por el Ayuntamiento de Punta Umbría, con un presupuesto de 638.932 euros".