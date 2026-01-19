Punta Umbría, Lepe e Isla Cristina (Huelva) confirman que aún hay vecinos de estos municipios desaparecidos

Minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Lepe. - AYUNTAMIENTO DE LEPE

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

Los ayuntamientos de Punta Umbría, Isla Cristina y Lepe (Huelva) han confirmado este lunes, tras el minuto de silencio convocado a las 12,00 horas, que aún hay vecinos de sus municipios que se encuentran "desaparecidos" tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y están a la espera de nuevas noticias que esperan "que sean positivas".

Así lo ha indicado el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, quien ha señalado que el municipio "no pierde la esperanza ante la aparición de los seis vecinos que continúan desaparecidos", y ha trasladado un mensaje de "ánimo y cercanía" a sus familias, que viven momentos de "enorme incertidumbre".

Asimismo, el alcalde ha querido enviar "un abrazo sincero a las personas que se encuentran bien", deseando una "pronta y completa recuperación a las personas heridas", y ha agradecido expresamente "la labor incansable de todos los profesionales y equipos que están interviniendo en las tareas de emergencia, rescate y atención derivadas de esta tragedia".

Desde el Ayuntamiento de Punta Umbría se ha mostrado también el "pleno apoyo y reconocimiento" a todas las instituciones, administraciones y cuerpos implicados, cuya coordinación y esfuerzo "están siendo fundamentales en estos momentos tan difíciles".

Con este gesto, el alcalde ha destacado que Punta Umbría "reafirma su compromiso de solidaridad, respeto y acompañamiento con las víctimas, sus familias y con todas las personas afectadas por este suceso", toda vez que ha apuntado que, dentro

Por su parte, el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, ha transmitido un mensaje de "cercanía y solidaridad", refiriéndose específicamente a los vecinos del municipio implicados en el accidente, así como ha explicado que "algunos ya han sido localizados, presentan algunas heridas, pero se encuentran bien, mientras que al menos dos vecinas, que tengamos por el momento confirmación, continúan sin ser localizadas".

Además, ha señalado que, "aunque la situación es muy complicada", el Ayuntamiento "quiere transmitir un mensaje de apoyo total a quienes han resultado afectados y a sus amigos", y hacer un llamamiento a "mantener la esperanza para que quienes siguen desaparecidas puedan ser localizadas y restablecerse".

El alcalde también ha subrayado que, "hasta el momento, no se ha confirmado ninguna pérdida de vecinos del municipio, aunque hay personas afectadas y familias que han perdido a sus seres queridos en otros puntos de España, de Huelva y de Andalucía", por lo que ha manifestado que "el Ayuntamiento acompaña a todas estas familias en su dolor" y asegura que "no están solas", al mismo tiempo que ha enviado "sus mejores deseos" a quienes han podido regresar a casa y a quienes continúan recuperándose.

De otro lado, el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, ha destacado que están "muy pendientes" porque "todavía dos vecinos de la localidad no aparecen en los listados de enfermos y no han podido ponerse en contacto" y "nos estamos agarrando a la esperanza de que haya alguna noticia y pendientes de los que están en los hospitales", toda vez que ha indicado que "ahora mismo hay una chica de Lepe que está siendo operada, otro en observación" y "otros que han podido llegar a sus casas".

En este sentido, ha apuntado que hay "casi una decena de leperos que se han visto involucrados en ese accidente y con diferentes circunstancias en cada caso". "Desde el minuto uno estamos en contacto con las familias y se ha puesto a disposición de ellas todo lo necesario".

"Se han puesto también los psicólogos de los servicios sociales, las comunicaciones con las diferentes autoridades para poder localizar tanto enfermos como estas personas con las que no han podido contactar los familiares", ha añadido antes de enviar "un fuerte abrazo" a las personas que "ya saben que sus familiares no están con nosotros", así como "mucha fuerza" a los que "todavía se están agarrando a la esperanza" porque "haya la posibilidad de que esas personas que todavía no están localizadas estén con vida o que estén en un hospital".