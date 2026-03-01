La Rábida de Huelva aspira a acoger reuniones previas de la XXX Cumbre Iberoamericana con el respaldo del Senado

E presidente provincial, David Toscano, junto a una delegación de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, encabezada por su presidente, Juan José Matarí, en la visita. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha impulsado una propuesta para que La Rábida sea designada como sede de las reuniones y conferencias ministeriales preparatorias de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en España en otoño de 2026, y llevará esta iniciativa al Senado para fortalecer el respaldo institucional.

Así lo ha anunciado el presidente provincial, David Toscano, tras recibir en Huelva a una delegación de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, encabezada por su presidente, Juan José Matarí. Tras mantener "una importante reunión" en el Muelle de las Carabelas y agradecer la presencia de los miembros de la Comisión, Toscano ha subrayado la relevancia del encuentro "para La Rábida y para toda la provincia". "Continuamos trabajando para que este histórico enclave tenga el lugar que merece, y que hay que seguir reivindicando como punto de encuentro iberoamericano, también en la próxima Cumbre", ha remarcado.

En este contexto, ha explicado que se ha pedido a la Comisión de Asuntos Iberoamericanos su apoyo para que alguna de las reuniones previas a la cita se celebre en La Rábida, y ha avanzado que en las próximas semanas --en este mes de marzo--, acudirá a Madrid para mantener una reunión y detallar la propuesta ante la Comisión.

"Al igual que hicimos con todas las administraciones e instituciones en Huelva, así como con distintas entidades de Andalucía y España, también hemos pedido a la Comisión que nos ayuden a conseguir una de esas reuniones interministeriales, y tenemos el compromiso de poder ir al Senado, explicar cuál es nuestro proyecto y poder pedir a la Comisión que acoja esa petición", ha manifestado.

De entrada, ha indicado, el presidente de la Comisión "se ha mostrado muy favorable y nos ha dicho que tenemos su apoyo y que podremos tener también el apoyo de este órgano para que Huelva tenga ese lugar que se merece y le corresponde", ha manifestado el presidente de la Diputación, para agradecer a los senadores que "nos abran las puertas del Senado" y se nos dé la oportunidad de poder explicar todo lo que significa La Rábida, todo lo que significó y lo que va a seguir significando", ha dicho.

En este sentido, ha remarcado que "de estos lugares partió esa gesta que cambió la historia del mundo y que nos unió para siempre con nuestros hermanos del Atlántico", por lo que ha considerado que la Cumbre debe tener presencia en el lugar "donde todo empezó", reforzando el papel de Huelva como "espacio permanente de encuentro iberoamericano".

El presidente de la Diputación ha estado acompañado por los diputados José Manuel Zamora, Gracia Baquero y Juan Daniel Romero. En la reunión también han participado el vicepresidente de la comisión, Jesús Caicedo, y el vocal, Carmelo Romero.

Por su parte, Matarí ha mostrado una posición favorable a la propuesta. "Si hay un lugar en España que ha reunido todas las condiciones para acoger una reunión importante en el marco de la cumbre, ese es Huelva, es La Rábida y Palos de la Frontera", ha manifestado, destacando el valor simbólico del enclave "como espacio de unión entre España e Iberoamérica desde hace más de cinco siglos".

Asimismo, el senador ha expresado su confianza en que desde el Gobierno de España "habrá una sensibilidad especial" para que la provincia, y especialmente La Rábida, pueda acoger alguna reunión importante de las que se celebren previas a la Cumbre.

La visita ha concluido en el Muelle de las Carabelas, donde el presidente de la Comisión ha firmado en el libro de honor, ha dejado constancia del respaldo de la Comisión y ha señalado que el enclave merece acoger algún evento relevante vinculado a la cumbre que se celebrará en noviembre de 2026 en España.

La candidatura está respaldada por la Declaración Institucional que la Diputación aprobó en mayo de 2025 bajo el título 'Huelva, lugar de encuentro para la XXX Cumbre Iberoamericana', una iniciativa que ha concitado a lo largo de estos meses la adhesión de más de un centenar de instituciones, entidades, medios de comunicación y representantes públicos de distintos ámbitos.