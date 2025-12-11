El I Rally Fotográfico La Rábida, organizado por la Diputación, ya tiene ganadores

Entrega de los premios del I Rally Fotográfico La Rábida. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha entregado los premios del I Rally Fotográfico de La Rábida, reconociendo las nueve obras seleccionadas por el jurado en esta primera edición del certamen. Una iniciativa concebida para poner en valor, a través de la creación visual, el patrimonio histórico-artístico y el entorno natural de los lugares colombinos.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el diputado responsable de la Unidad de Gestión de La Rábida, Juan Daniel Romero, ha felicitado a los premiados y ha destacado "la alta participación y el nivel de las obras presentadas en esta primera edición".

El certamen ha repartido 15.000 euros en premios, distribuidos en tres categorías y un premio especial destinado a artistas nacidos en la provincia.

PREMIOS OTORGADOS

Dos primeros premios 'Diputación de Huelva' de 3.000 euros cada uno para 'El sueño' de José Luis Lancha Colchero y la imagen de Emilio Gómez Gutiérrez. Los segundos premios (1.500 euros) reconocen las obras que mejor han representado los grandes escenarios de La Rábida siendo los ganadores: Juan Antonio García Delgado con el Premio Muelle de las Carabelas: por su instantánea 'Reflejos colombinos'.

Por otro lado, el Premio Parque Botánico José Celestino Mutis lo ha recibido Juan Antonio Ruiz Rodríguez por 'El futuro y la esperanza'; Premio Monasterio de La Rábida para la fotografía 'El eco del silencio' de María del Carmen Vázquez Guerrero y el Premio especial 'Artista de la provincia' ha sido para Alejandro García Orta por 'Alunizando en el carajo'.

Por su parte, los ganadores de los terceros premios (1.000 euros cada uno) ha sido para las fotografías: 'El Almirante' de Andrés Olivas Reyes; 'A pesar del paso del tiempo', firmada por Alicia Clerencia Adanero y 'D de descubrimiento' de Manuel Jesús Parada Hernández.

Las obras premiadas destacan por "su calidad técnica y por su capacidad para reinterpretar enclaves tan emblemáticos como el Monasterio de La Rábida, el Muelle de las Carabelas o el Parque Botánico José Celestino Mutis".

Romero ha subrayado que el rally "se consolida como un nuevo espacio de creación en torno a un territorio cargado de significado histórico y cultural, y forma parte de la programación anual que la Diputación desarrolla en este enclave".