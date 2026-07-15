La Redondela (Huelva) celebra este sábado 18 de julio la XVI 'Travesía a nado' con un centenar de participantes

Presentación en la Diputación de la 'Travesía a nado' 2026. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La playa de La Redondela (Huelva) acoge este sábado su 'Travesía a nado' 2026, cuarta prueba del Circuito provincial, que recorre la costa onubense con un total de nueve citas. El periodo vacacional acompaña a un deporte que, según ha asegurado el diputado de Deportes de la Diputación Provincial, Juan Daniel Romero, "se saca de su hábitat de la piscina cubierta durante el invierno para llevarlo a aguas abiertas y en un sitio que es privilegiado como las playas de Huelva que reúnen muy buenas condiciones para este tipo de actividades".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el diputado ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de La Redondela, de la Federación Andaluza de Natación y de los patrocinadores, como Kombucha Kallejera.

En este sentido, el alcalde de La Redondela, Salvador Gómez, ha destacado "el clima en este paradisíaco lugar, esencial para fomentar visitantes", y ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá apostando por una prueba que ya pronto rozará su mayoría de edad, ya que la del sábado será la décimo sexta edición. "Para nosotros es una de las pruebas estrellas del año, porque conlleva mucha preparación y porque reúne a personas de muchos puntos geográficos diferentes, de Andalucía y también del Algarve portugués, que se unen a esta travesía".

La playa de la Redondela estará preparada para recibir en torno a un centenar de participantes y al público a partir de las 10,00 --la travesía se disputará a las 12,00 horas--. "Hemos habilitado bolsas de aparcamiento para que convivan tanto los nadadores como los usuarios que van a la playa normalmente. Será en la playa, justo en el cruce después del casco urbano, que está a un kilómetro y medio y es muy fácil de llegar, poniendo chiringuito Pedro en las ubicaciones", ha apuntado el alcalde.

"El pueblo está preparado para los eventos culturales y los eventos deportivos, ya que tenemos chiringuitos, después tenemos en el pueblo los bares esa preparación especial que tiene llegar a la final del Mundial y que es el mejor sitio que la Redondela para disfrutar este fin de semana", ha indicado.

Por otro lado, Gómez ha señalado que, además de ser una prueba deportiva y competitiva, tiene una parte festiva, "de reunión, de convivencia, de encontrarse con nadadores que no se ven desde hace un tiempo, donde las personas del lugar pueden llevar a la familia". "Lo convertimos en una fiesta del deporte y de la convivencia porque entendemos que creando comunidad, generamos mejores espacios para el desarrollo tanto personal como del pueblo, como de la provincia, y que el nombre de Huelva siempre esté en los mejores lugares", ha concluido, animando a toda la ciudadanía a asistir el sábado.

Por su parte, el director técnico, Rubén Gutiérrez ha explicado que la prueba son 2.000 metros, con un circuito a dos vueltas, por lo tanto "se hace un primer tramo de mil metros y luego un segundo de otros mil", pero es "una prueba que está abierta para cualquier nadador, aunque esté empezando en esta disciplina o apenas haya nadado en el mar", ya que es "muy asequible", ya que al ser dos vueltas "no se alejan mucho de la costa".

Las inscripciones siguen abiertas en www.chipserena.com . Gutiérrez subraya que es un circuito "muy fácil para los iniciados, y a los más avanzados, al ser dos vueltas, les da la posibilidad estratégica de plantear atacar desde el principio, atacar en la salida a la arena de la playa antes de entrar a la segunda vuelta, es decir, que no es una prueba más monótona o más lineal como pueden ser otras".