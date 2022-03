Regantes del Condado de Huelva convocarán una manifestación a favor de la proposición de ley sobre la Corona Norte

HUELVA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva reunirá en los próximos días a sus agricultores en asamblea para convocar una "gran manifestación" a favor de "las soluciones a las fincas históricas del Condado", es decir, a la proposición de ley (PDL) que debatirá el Parlamento de Andalucía en los próximos meses la modificación de la Corona Norte "para recuperar 800 hectáreas históricas en cinco pueblos", según han indicado en una nota de prensa.

Se trata, según ha explicado el presidente de la Plataforma, Romualdo Macías, "de reclamar que se diga la verdad y no se usen mentiras para echar por tierra el trabajo del sector de los frutos rojos, que genera uno de cada dos empleos en la agricultura en Huelva".

La manifestación, de la que aún están por cerrarse los detalles, reunirá a agricultores, trabajadores, proveedores, distribuidores y vecinos de los cinco pueblos del Condado, "porque todos vivimos de la agricultura y estamos hartos de las mentiras", ha subrayado Macías. La Plataforma espera reunir unas 15.000 personas, "a las que se sumarán vehículos agrícolas, tractores, etcétera".

En este sentido, Macías ha aseverado que "existe una campaña de desinformación por parte de colectivos que no están de acuerdo con la PDL que trata de tumbarla a toda costa, y no importa si se lleva por delante el trabajo de miles de familias en el Condado, todo a base de mentiras".

"Por ejemplo, no se trata de colocar 2.000 hectáreas nuevas sino 800 hectáreas que con la aprobación del plan especial y su retroactividad a 2004 perdieron su calificación de regadío", ha añadido el presidente.

Por otro lado, ha asegurado, "no tendrán derecho a agua hasta que no llegue el agua superficial, por medio del trasvase, por lo que no se dañará el entorno". Y, ha apuntado, "lo más importante es que garantiza el trabajo de miles de personas en estos cinco pueblos, unos municipios que viven exclusivamente de la agricultura de frutos rojos, directa o indirectamente".

"Volvemos a solicitar diálogo. No tenemos ningún problema en explicar qué es la PDL, qué incluye o cómo trabajamos a cualquier colectivo que nos lo pida, pero pedimos respeto, que no se eche por tierra el trabajo de varias generaciones y muchos profesionales en este sector", ha concluido Romualdo Macías.