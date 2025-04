Regantes del Condado de Huelva insisten en que "si no se cumplen las ayudas prometidas", abandonarán el pacto de Doñana

HUELVA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Manuel Mora, ha insistido este viernes en que si el Gobierno "no cumple con las ayudas prometidas a los agricultores" el Pacto por Doñana "no tiene sentido" y, por tanto, lo abandonarán, aunque su "intención y deseo es no hacerlo".

Así se ha manifestado Mora, en un audio remitido a Europa Press, después de que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, avanzara durante su participación en Sevilla en los Encuentros de la cadena Ser Andalucía, que la convocatoria de las ayudas a los agricultores del entorno de Doñana para la renaturalización "estarán con todo seguridad antes del verano".

En este sentido, Mora ha precisado, después de que la plataforma planteará hace algunas semanas la posibilidad de abandonar el Pacto por Doñana, que ellos "no tienen ningún interés en romper ningún pacto ni salirse del pacto por Doñana".

"Pero hay algo evidente, si las ayudas no salen en tiempo y forma y nuestros agricultores no pueden acogerse a las mismas, el pacto por Doñana no tiene sentido", ha subrayado al tiempo que ha insistido en que "si esto se produce y el Ministerio no cumple con lo prometido", la Plataforma de Regantes del Condado "abandonará el Pacto por Doñana".

Aún así, el portavoz ha indicado que reciben la fecha con "escepticismo", ya que "si el Ministerio cumple, los regantes cumplirán", ya que son "los más interesados en que Doñana se preserve y se mantenga".