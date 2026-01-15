Regantes Huelva aplaude la "determinación" de la Junta con Alcolea y traslada necesidad de avanzar en infraestructuras

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, en el desayuno informativo organizado por la Asociación de Comunidades de Regantes Huelva Riega. - Eduardo Briones - Europa Press

HUELVA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Huelva Riega, ha aplaudido este jueves la "determinación" de la Junta de Andalucía con la presa de Alcolea, después de que el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, haya anunciado que "esta misma mañana" ha enviado firmado al Gobierno de España el convenio que "permitirá ejecutar" la presa de Alcolea.

El presidente de Huelva Riega, Fernando González, ha aplaudido la noticia y ha lamentado que el sector "viene echando de menos una postura más contundente del Gobierno de España en Andalucía" y ha hecho alusión a que, "si no hacemos nada para remediar la situación con las infraestructuras hidráulicas en la provincia, volverán los periodos de sequía acompañados de pérdidas económicas".

Por ese motivo, Huelva Riega ha trasladado al consejero de Agricultura la "necesidad de avanzar" en infraestructuras para "garantizar" el futuro del regadío en la provincia.

Esto ha tenido lugar en el desayuno informativo celebrado con el consejero andaluz Ramón Fernández-Pacheco, en el que se ha abordado la situación actual del regadío en la provincia y los principales retos en materia de agua.

Durante el encuentro, celebrado en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur, Huelva Riega ha expuesto la "necesidad de avanzar" en infraestructuras hídricas que "aporten seguridad" al sector agrícola onubense, "especialmente en un contexto marcado por la escasez de recursos, la falta de regulación y la incertidumbre de los últimos años".

Por su parte, el consejero de Agricultura ha destacado la apuesta del ejecutivo andaluz por la presa de Alcolea y ha avanzado que ha firmado el protocolo para su finalización "en los términos que estaban negociados con el Gobierno de España", al tiempo que ha reclamado "una respuesta, sinceridad y explicaciones" para los regantes de Huelva de parte del Gobierno de España.

En el transcurso del desayuno se han abordado cuestiones clave como Bocachanza II, Pedro Arco, el trasvase al Condado, el desdoble del Túnel de San Silvestre o el canal de Trigueros, como las infraestructuras demandadas, así como la importancia de la colaboración entre administraciones para "dar respuesta a las necesidades reales del territorio".

Huelva Riega ha insistido en que el regadío es un sector "estratégico" para la economía y el empleo de la provincia, y ha reclamado que las políticas hidráulicas "se traduzcan en actuaciones concretas y plazos definidos". "Sin infraestructuras no hay seguridad hídrica, y sin seguridad hídrica no hay futuro", han reiterado desde la asociación.

El encuentro ha servido también como espacio de diálogo directo entre el Gobierno andaluz y las comunidades de regantes, con el objetivo de "avanzar hacia soluciones que garanticen agua para la agricultura, el desarrollo del medio rural y la sostenibilidad del territorio".