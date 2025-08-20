Retiran medios aéreos del incendio en el paraje de 'Valdesevilla' de Aracena (Huelva) ante su evolución "favorable"

ARACENA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha retirado los medios aéreos que operaban en el incendio declarado a las 18,02 horas en el paraje 'Valdesevilla' del término municipal de Aracena, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), ante su evolución "favorable".

Según indica el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, sobre el terreno operan por tierra cinco grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente, una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales, una Unidad Médica de Incendios Forestales, cuatro vehículos autobomba y un buldócer.

Asimismo, por aire han llegado a trabajar durante la jornada tres helicópteros, uno semipesado, otro pesado y uno ligero, así como con cuatro aviones de carga en tierra y dos anfibios ligeros para luchar contra las llamas.