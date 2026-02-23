El rey Felipe VI preside este martes en Palos de la Frontera (Huelva) los actos del centenario del vuelo del Plus Ultra

Archivo - El rey Felipe VI en una imagen de archivo. - A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS - Archivo

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El rey Felipe VI preside este martes, 24 de febrero de 2026, los actos conmemorativos del centenario del vuelo 'Plus Ultra', primer vuelo transoceánico entre Europa y América del Sur por un país latino, cuya salida tuvo lugar el 22 de enero de 1926 desde Palos de la Frontera (Huelva), llegando el 10 de febrero de 1926 a Buenos Aires (Argentina).

Dichos actos estaban previstos para el mismo 22 de enero, pero debido al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), el Ayuntamiento palermo decidió aplazar la celebración del mismo.

Así, el municipio vivirá una intensa agenda, ya que sobre las 10,30 horas se ofrecerá un concierto de la Unidad de Música del Acuartelamiento Aéreo de Tablada en la plaza de toros del Descubrimiento.

Por otro lado, sobre las 11,45 horas, tiene prevista la llegada del monarca al Mirador de la Calzadilla, donde se inaugurará una placa conmemorativa en el monumento 'Plus Ultra'.

Posteriormente, sobre las 12,00, Felipe VI llegará al Ayuntamiento de Palos de la Frontera y, sobre las 12,40 horas, se celebrará un acto militar en la explanada junto al Coso del Descubrimiento. Cierra el acto, sobre las 13,25 horas, una exhibición aérea.

"LA FUERZA DE LA HISTORIA"

Con motivo de estos actos, el Ayuntamiento ha emitido un bando, firmado por la alcaldesa, Milagros Romero, en el que señala que el 24 de febrero de 2026 será una fecha que "quedará grabada para siempre en la memoria colectiva de nuestro pueblo", puesto que se conmemorarán los cien años de la partida del hidroavión Plus Ultra desde el puerto del municipio, "una gesta que proyectó el nombre de Palos de la Frontera al mundo" y que recuerda, "un siglo después, la fuerza de nuestra historia y de nuestra identidad".

En este sentido, según continúa el bando, con motivo de esta celebración tan señalada, la localidad tendrá el alto honor de recibir la visita del su Majestad el rey Felipe VI, quien presidirá los actos conmemorativos del Centenario. "Su presencia constituye un reconocimiento excepcional a Palos de la Frontera, a su papel en la historia de España y a su permanente vocación de encuentro entre pueblos y culturas", continúa el texto.

"Será un día para sentirnos orgullosos de nuestro pasado, para compartirlo con quienes nos visitan y para demostrar, una vez más, que nuestro pueblo sabe estar a la altura de su historia", prosigue.

Por ello, el Ayuntamiento ha subrayado que la participación de los vecinos es "esencial" para que este centenario "tenga el significado que merece y para que la visita de Su Majestad sea recordada como un momento de unión y emoción colectiva".

El Consistorio palermo indica, además, que en este día "tan señalado", recibirán la visita de representantes de la ciudad argentina de Luján y a su alcalde, Leonardo Boto. "Con ellos formalizaremos un hermanamiento que une la cuna del vuelo del Plus Ultra, con el hogar donde descansa nuestro querido avión, sellando una amistad que cruza el océano", indica.

"Desde el Ayuntamiento deseamos que esta jornada sea vivida como lo que realmente es: una gran celebración de todo un pueblo. Por ello, os animo a acompañarnos en esta jornada histórica, a vivirla con ilusión y a ser protagonistas de un acontecimiento que simboliza el espíritu del Plus Ultra, ese afán de superación y fraternidad que sigue definiendo a nuestro pueblo cien años después", remarca la alcaldesa en el bando.