Los Reyes Magos continúan este martes en Huelva con cabalgatas en El Portil, El Rincón y Matalascañas

Tras una ajetreada noche, los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar no descansarán este martes 6 y volverán a sembrar de ilusión las calles de diferentes núcleos de la provincia de Huelva.

De este modo, por la mañana, a las 11,00 horas, visitarán a los mayores de la Residencia María Auxiliadora de Punta Umbría para llevarles la ilusión a los usuarios de este centro de la localidad, según ha explicado el Consistorio.

Por otra parte, Sus Majestades estarán en la cabalgata de El Rincón, que tiene prevista su salida a las 12,00 horas desde la calle Las Flores y transitará por Jazmín, Cresta del Gallo, Madreselva, Viña, Orquídeas, Madreselva, Las Flores, Campanilla, Las Rosas, Campanilla, Jazmín y Las Flores.

Igualmente, a las 12,00 horas también está prevista la salida de la Gran Cabalgata de Reyes de El Portil y Nuevo Portil. Organizado por la AAVV Portileños con la colaboración de los ayuntamientos de Punta Umbría y Cartaya. El recorrido será por las calles Enebro, Camaleón, Rezón, Cigüeña, avenida de Punta Umbría, Helecho, Rocha, Rezón, Laguna Seca, Marijata, Paseo Viejo, avenida de Diputación, Valle Frío, Aguas del Pino, Fuente Blanca, Arroyo de la Plata, Laguna Seca y la capilla de Nuestra Señora del Rosario.

De otro lado, los Reyes Magos de Oriente también estarán en Matalascañas (Almonte) de forma que, a partir de las 11,30 horas, recorrerán el núcleo costero con una cabalgata que incluirá siete carrozas. Así, saldrán en camellos, a las 17,30 horas, desde el la plaza del Pueblo hasta Torre La Higuera.