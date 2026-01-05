Los Reyes Magos reparten ilusión en hospitales y centros de mayores de Huelva antes de la cabalgata

El Rey Baltasar abraza a una niña en una de las visitas. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos de Oriente y la Estrella de la Ilusión han repartido este lunes la ilusión y la magia de uno de los días más importantes del año en los hospitales de la capital y los centros de mayores antes de partir en la gran cabalgata que comenzará a las 15,30 horas de esta tarde y partirá desde la explanada del Centro Social La Orden, tras la entrega de Flores en el Santuario de La Cinta. La llegada al Ayuntamiento de Huelva está prevista a las 21,00 horas.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, quien ha acompañado a los Reyes Magos y la Estrella de la Ilusión en sus visitas, ha destacado "la mañana del 5 de enero en Huelva es donde los Reyes Magos cobran sentido porque es la visita a quienes no van a poder estar con ellos en la calle esta tarde", por lo que han ido a ver a los niños que están ingresados en la Unidad de Pediatría del Juan Ramón Jiménez y han visitado las residencias de mayores, "lugares donde los Reyes son más necesarios que nunca".

"Y a lo largo de toda esta mañana reciben el cariño, la sonrisa, que también a veces es muy necesaria en estos momentos, y también el regalo que les recuerde que los Reyes Magos pasaron por esos lugares. Por lo tanto, es una mañana cargada de emotividad, de emoción, de ilusión", ha remarcado.

Por otra parte, el concejal ha destacado que "ya está preparado" para la gran Cabalgata de esta tarde, con "todo el dispositivo que se requiere para una cabalgata que posiblemente sea de las más largas en duración y recorrido de Andalucía y de España" ya que "estamos hablando de casi siete horas de cabalgata, con trece carrozas, este año con tres tronos en los que los Reyes Magos irán sobre las carabelas, buscando el signo y la identidad de la ciudad en esos tronos, y además carrozas también con una significación especial" en la que considera que será, "posiblemente, la cabalgata más participativa de la historia de Huelva".

Sus Majestades presidirán un cortejo integrado por más de 500 personas y 13 carrozas, entre las que destacan una dedicada al Patio del Amor y otra al centenario del vuelo del Plus Ultra, además de la carroza del Belén, donde se incluyen referencias al patrimonio onubense como la Fuente Vieja o el Humilladero de la Cinta y el luminoso trono de la Estrella de la Ilusión. Además, este año se han incluido carrozas en homenaje al pantano de Shrek; Star Wars y 'La guerra de las galaxias' en su 50 aniversario; el mítico cuento de Caperucita Roja; el Mago de Oz; un tenebroso aquelarre; y animales en blanco y negro con pingüinos y osos panda.

Con salida a las 15,30 horas de la explanada del Centro Social La Orden, el recorrido pasará por las calles Obispo Lahiguera, Legión Española, Niágara, Avenida del Humilladero, Avenida Cristóbal Colón, Paseo Independencia, San José, Puerto, Los Emires, Avenida Doctor Rubio, Gravina, Plus Ultra, Méndez Núñez, Puerto, Plaza Quintero Báez, Avenida Pablo Rada, San Sebastián, Avenida Andalucía, Galaroza, Federico Molina, Alameda Sundheim, Avenida Martín Alonso Pinzón, Plaza de la Constitución, hasta el Ayuntamiento.

Por segundo año consecutivo, el día 5, a partir de las 15,00 horas, todos los autobuses urbanos de Emtusa serán gratuitos para acercar a los onubenses desde cualquier punto de la ciudad a los diferentes hitos del recorrido.

TRES NUEVAS CARROZAS

Las tres nuevas carrozas de los reyes magos, diseñadas por el artista onubense Juan Robles y elaboradas una vez más por la empresa Volumen Huelva, liderada por el genial y polifacético creador onubense Manuel Seisdedos, son carabelas, con diseño inspirado en las naves con las que Cristóbal Colón navegó en su expedición hacia el nuevo mundo. Toda la decoración se basa en los diferentes elementos de este tipo de nave, disponiendo de proa y popa, separadas por una balaustrada por la que se accede al interior de la carroza. Las tres carabelas tienen un diseño similar, aunque con colores diferentes alusivos a rey mago en oro, plata y cobre.

Además, tiene grandes animales a ambos lados que en el caso de Melchor son dos caballos blancos, camellos en la de Gaspar y elefantes en la de Baltasar. Todo el conjunto va especialmente iluminado con focos y diferentes tiras de leds, que reforzarán la belleza del conjunto en la noche. Se trata de carrozas situadas en unas bateas más grandes, que tienen una longitud de ocho metros de largo y 2,5 de ancho, alcanzando la decoración de los tronos una altura total de cinco metros.

VISITA AL INFANTA ELENA

De otro lado, el Hospital Infanta Elena ha informado de que, a lo largo de toda la mañana, ha estado recibiendo la visita de Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, encarnados por profesionales del centro. A última hora de la mañana entregarán los juguetes a los hijos de los trabajadores.

Así, ha el centro hospitalario ha indicado que la "emoción, lágrimas, risas y hasta bailes les acompañan", en un entorno en el que "la esperanza y la ilusión son el bien más preciado", al tiempo que ha destacado que el recibimiento de los más mayores ingresados "siempre es el que más sentimientos desborda, porque al final, ellos son los que mas solos se sienten en estas fechas". A los Reyes Magos les han acompañado en la visita el Coro de la Hermandad de la Bella de Huelva y la Centuria Romana de Huelva.