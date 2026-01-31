El Rocío acoge desde este sábado la Candelaria, con la presentación de niños como acto principal

Archivo - Fachada del Santuario de El Rocío. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 31 (EUROPA PRESS)

La Hermandad Matriz de Almonte celebra desde este sábado en la aldea de El Rocío (Huelva) la festividad de la Luz o la Candelaria, una de las citas "más entrañables de la agenda rociera", ya que los niños son los protagonistas, puesto que son presentados ante la Virgen.

De este modo, con motivo de esta convocatoria, el calendario oficial de peregrinaciones se detiene, para dar paso a un fin de semana marcado por "la vivencia familiar, la vigilia mariana" o la presentación de los niños a la Virgen, ya que la Candelaria conmemora el pasaje bíblico de la Presentación del Niño Jesús en el Templo.

De este modo, los cultos en El Rocío comienzan este sábado, a las 20,00 horas, con el rezo del Rosario por el entorno del Santuario, presidido por el Simpecado de la Hermandad Matriz. El cortejo estará acompañado por los sones de la Escuela de Tamborileros de la institución almonteña. A continuación, a las 21,30 horas, tendrá lugar la Vigilia Mariana, uno de los momentos más especiales del fin de semana, cuando se bendice el fuego, los devotos encienden velas y el Santuario permanece sólo alumbrado por esta luz. La Vigilia estará acompañada musicalmente por la Real Agrupación Artística de Valverde del Camino.

El domingo, la jornada se centrará en la presentación de los niños ante la Virgen, un acto que dará comienzo a las 11,00 horas, tras la misa de las 10,00 horas, y al que acuden numerosas familias para pasar a los más pequeños por el manto de la Blanca Paloma y encomendar su protección. Es una de las estampas significativas de la Candelaria. Una cita donde estarán también los tamborileros de la Matriz poniendo banda sonora.

Previamente, a las 18,30 horas, la Asociación Cultural de Tamborileros de Andalucía celebrará una misa ante la Virgen del Rocío, una eucaristía que alcanza ya su cuarta edición consecutiva enmarcada en este fin de semana de la festividad de la Candelaria.

La Virgen tiene estos días un crespón negro colocado en la saya, como luto y respeto por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. En memoria de las víctimas, muchos de ellos onubenses y con vínculos rocieros, la Hermandad Matriz celebrará el viernes 6 de febrero una misa, a las 18,00 horas en el Santuario.

FORMULACIÓN DE INSCRIPCIÓN

No obstante, la Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) ha vuelto a habilitar un formulación de inscripción de cara a la próxima festividad de la Candelaria en El Rocío y para que "ningún niño se quede sin pasar bajo el manto de la Virgen".

La hermandad ha habilitado de nuevo esta opción para aquellos que "la distancia u otras circunstancias le hace imposible estar el próximo fin de semana en El Rocío. "Ofrecemos un año más esta solución para que ningún niño se quede sin pasar bajo el manto de Nuestra Madre", han apostillado.

De este modo, se ha puesto en marcha un formulario de inscripción para que el nombre del niño o niña en cuestión aparezca en un pergamino que se colocará bajo el manto de la Virgen durante la Fiesta de la Luz. Puede rellenarse el formulario en la Oficina Virtual de la hermandad: https://hermandadmatrizrocio.org/oficina-virtual/ .

DISPOSITIVO ESPECIAL

Por otro lado, el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) activa este fin de semana algunas medidas de seguridad vial y de mantenimiento de las calles en la aldea de El Rocío, que celebra la Candelaria, una de las citas más señaladas del calendario rociero de invierno, que cada año congrega a miles de rocieros llegados desde distintos puntos del país.

De este modo, se activan medidas de seguridad y mantenimiento con motivo de esta celebración, y ante la previsión de una mayor afluencia de visitantes, especialmente durante la jornada del domingo por la presentación de los niños a la Virgen, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Con el objetivo de favorecer el desarrollo de los cultos y actos organizados por la Hermandad Matriz, durante este sábado y el domingo no se permitirá el estacionamiento de vehículos en las zonas aledañas al Santuario, la calle Muñoz y Pabón, el tramo central de la calle Almonte, la zona de central de la Plaza de Doñana, la Plaza del Acebuchal y El Real. Tampoco se podrá aparcar en el callejón de servicio de la calle Bellavista, como vía de evacuación del Centro de Salud.

Estas medidas estarán activas desde el sábado a las 15,00 horas hasta el domingo a las 15,00 horas. La Policía Local realizará un seguimiento continuo del flujo de vehículos y del desarrollo de los actos pudiendo adaptar las medidas en función de las necesidades.

Estas actuaciones coinciden con las recientes inclemencias meteorológicas provocadas por la borrasca Kristin, que ha dejado consecuencias de las importantes lluvias y fuertes vientos en la aldea. El Rocío es un enclave asentado sobre terrenos de marisma, con calles de arena y un firme natural de muy poca pendiente, lo que provoca que, especialmente en época de lluvias, el agua se acumule con facilidad y se generen zonas intransitables.

Ante esta situación, el servicio de mantenimiento de El Rocío trabaja durante estos días en labores de acondicionamiento de las calles, con el fin de minimizar los efectos del temporal y facilitar, en la medida de lo posible, el acceso y la movilidad de vecinos y visitantes.

Desde el Ayuntamiento de Almonte se subraya el "compromiso" con el trabajo "continuo" de mantenimiento de las calles de El Rocío, así como el "especial interés" en que, en citas destacadas del calendario rociero como la Candelaria, los actos y cultos "puedan desarrollarse con las mejores garantías de seguridad y la mayor normalidad posible".