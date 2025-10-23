El Rocío (Huelva) acoge el Certamen Hispano-árabe 2025 con la participación de 40 ganaderías de toda España

Caballo en la presentanción del Certamen Hispano-árabe 2025, que se celebrará en El Rocío. - FINCA EL RANCHITO

ALMONTE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La Unión Española de Ganaderos de Pura Raza Hispano-árabe (UEGHá) ha presentado este jueves el programa oficial del Certamen Hispano-árabe 2025, que se celebrará por primera vez en la provincia de Huelva y reunirá a 40 ganaderías de toda España, con la participación de 80 ejemplares adultos y cien caballos jóvenes de esta prestigiosa raza en la Finca El Ranchito, en El Rocío, en Almonte (Huelva).

El certamen se celebrará del 30 de octubre al 2 de noviembre, en jornada de mañana y tarde, con un programa que combinará pruebas deportivas, exhibiciones, concursos morfológicos y la prestigiosa Gala BIC de la Doma Vaquera, "uno de los momentos más esperados del calendario ecuestre andaluz", ha indicado la organización en una nota.

Durante la presentación, Antonio García de la Borbolla, de la UEGHá, subrayó la "relevancia" de la cita, que "permitirá mostrar la excelencia hípica en el deporte y la morfología de la Pura Raza Hispano-árabe, contribuyendo a su conservación y proyección internacional".

Por su parte, el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Huelva, Álvaro Burgos, destacó la importancia de apoyar este tipo de iniciativas "que ponen en valor la ganadería andaluza y la calidad genética de sus ejemplares".

La representante del Ayuntamiento de Almonte, Ana Saavedra, resaltó que este certamen se desarrollará durante cuatro "intensos" días y que "llega para quedarse en El Rocío, impulsando la experiencia turística de este enclave único y reforzando su atractivo cultural y deportivo".

Finalmente, el presidente de Finca El Ranchito Eventos, Francisco Marín, recalcó la "decidida apuesta" de las instalaciones por "consolidarse como referencia en las distintas disciplinas hípicas, así como en la mejora de ejemplares para competición, poniendo a disposición del sector un espacio de excelencia para la celebración de grandes citas".

Además, este año el certamen tendrá un carácter "especialmente significativo", ya que la UEGHá celebra su 25 aniversario, lo que "confiere un valor añadido a esta cita que se perfila como histórica para la Pura Raza Hispano-árabe".