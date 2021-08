Rocío Ruiz dice que si Vox "fuera un partido de Estado" se uniría para exigir una estrategia nacional por la inmigración

HUELVA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha afirmado que si Vox "fuera un partido de Estado y con altura estaría acompañando a todos los grupos políticos" para exigir al Gobierno central una estrategia nacional por la inmigración, un asunto sobre el que Vox "se dedica a sacar titulares".

Así se ha pronunciado la consejera en una entrevista a Europa Press después de que Vox haya afirmado que rechaza la nueva 'Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025" y haya acusado a la Junta de "ser cómplice de la política de inmigración ilegal e irresponsable del Gobierno".

"Ya sabemos que Vox se dedica un poco a eso, a sacar titulares" y "ahora está con la 'Estrategia de inmigración', que no es de mi competencia sino de la Consejería de Presidencia, y que "es absolutamente necesaria para establecer todas las estrategias de atención a la inmigración, que un problema real". "No sé si lo que Vox pretende es que se elimine un problema que existe en el mundo, en Europa, expulsando a todo el mundo o de qué manera, pero nosotros tenemos esos problemas reales", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que Vox pidió su cese porque la Junta llevó a cabo una estrategia de emergencia ante la situación de más de mil niños en Ceuta, "en una comunidad hermana, para poder apoyarla, y hablaba de invasiones de niños y de efecto llamada". "No tiene sentido, y ellos los saben. Además saben perfectamente que nosotros tenemos que atender a los menores que llegan a nuestra comunidad, pero que las políticas migratorias, el control de las fronteras, es de política nacional. Entonces, tienen que pedirle explicaciones al Ministerio", ha añadido.

"Lo que sí se ha pedido y es en lo que tenían que unirse con nosotros, es una estrategia nacional para la inmigración", de manera que cada uno asuma sus competencias", ha afirmado Ruiz, que ha añadido que "el Estado va a apoyar con una gran cantidad de presupuesto a comunidades como Ceuta o Canarias, y a Andalucía no la considera frontera sur".

Así, ha lamentado que la comunidad andaluza "sigue sin ningún apoyo presupuestario por parte del Ministerio teniendo en la actualidad 1.800 niños menores migrantes, teniendo un modelo con el que están atendidos y muy bien integrados, pero ellos siguen apoyando otras comunidades, que yo entiendo que lo necesitan, pero que también considero que Andalucía es frontera", ha dicho.

"Hay muchas cuestiones que no están asumiendo, que no están mirando de frente y que no quieren realmente dirigir", y "ahí es donde Vox, si fuera realmente un partido de Estado y con altura, estaría acompañando a todos los grupos políticos para exigir al Gobierno esa estrategia de Estado por la inmigración", ha indicado.

"YO SOY PARTIDARIA DE LA INTEGRACIÓN NO DE CREAR GUETOS"

Sobre los asentamientos de temporeros en la provincia de Huelva, Ruiz ha precisado que su departamento atiende a los menores migrantes, pero "también tenemos una partida de subvenciones muy importante" para las entidades que están sobre el terreno. No obstante, ha precisado, "eso es al final atención y lo que tenemos que buscar es la solución, y en ésta es donde se ha hecho la estrategia".

"Yo soy partidaria de la integración, no soy partidaria de crear guetos, porque la integración no se consigue con guetos", ha aseverado la consejera, quien ha destacado que su modelo de atención a niños migrantes "es convivacional, pequeño, dentro de los barrios, con cero problemas de convivencia y perfectamente integrados". "Nos han felicitado mucho por el modelo de atención a menores migrantes", ha destacado, y ha añadido que el abandono de los centros por parte de los menores "se ha reducido del 70% en 2018 a prácticamente el 10%".

"Ese es el enfoque que tenemos que hacer, lo que no podemos es hacer guetos, evidentemente indignos, para atender a estas personas", ha manifestado, para añadir que "se han mantenido porque la política mira hacia otro lado", que "es la política que se ha llevado en Andalucía durante 37 años". Ha apuntado que ahora es un problema estructural al que "hay que buscar una solución de gran calado e integral" y que el Ministerio "tiene que apoyar con una política de inmigración realista".

EL GOBIERNO "NO CONTEMPLA" LA ATENCIÓN A MAYORES DE 18 AÑOS

También se ha referido a la atención a los menores migrantes al cumplir la mayoría de edad, sobre lo que ha dicho que "es otra parte que el Gobierno central no contempla". "No tenemos ni un solo presupuesto para programas de mayoría de edad; es decir, ellos piensan que a partir de los 18 años el problema desaparece", un extremo que considera "muy irresponsable".

"La conclusión es que intentan crear parches, soluciones de emergencia, por ejemplo lo ocurrido en Ceuta, donde sigue habiendo más de 800 niños en las calles, aunque ahora no sale en los medios. Eso es un problema estatal, por eso hace falta una estrategia estatal", ha asegurado. "Espero que podamos hacer esa estrategia nacional que será el futuro", ha concluido.