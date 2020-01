Ruiz remarca su compromiso con las asociaciones de mujeres y recuerda que "cumplió la legalidad" con las subvenciones

Publicado 31/01/2020 14:42:20 CET

HUELVA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha remarcado este viernes su compromiso con las asociaciones de mujeres y ha recordado que se ha limitado a "cumplir la legalidad" tras el informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía que rechazaba la distribución que se hacía hasta ahora de las ayudas a las asociaciones.

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los periodistas en Huelva, donde ha presentado una campaña contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo.

De este modo, ha recordado que las subvenciones no son provincializadas sino por concurrencia competitiva y "el problema es que el PSOE creó unas bases reguladoras que impedían el prorrateo pero sin embargo prorrateaban, por lo que era una ilegalidad", ha dicho, lamentando "la mala normativa heredada" que se han encontrado.

Según ha remarcado, "la Intervención dice que las bases se deben hacer de otra manera y tenemos que cumplir la legalidad porque no puedo ir contra un informe porque entonces cometería un delito", ha sostenido la consejera de Igualdad. "Me hubiera gustado repartirlo más pero no vamos a cometer prevaricación", ha proseguido, incidiendo en sus reuniones con las asociaciones para buscar nuevas fórmulas.

En este punto, ha valorado las dos nuevas líneas de subvenciones para las asociaciones de mujeres que combaten la violencia de género, dotadas con 650.000 euros, toda vez que ha remarcado en el afán de su departamento para poder ayudar al movimiento asociativo.