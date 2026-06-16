La Saca de las Yeguas volverá el 26 de junio con un paso "más temprano" por El Rocío (Huelva) y con más de 1.500 cabezas

Presentación de la Saca de las Yeguas 2026. - ASOC. NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO MARISMEÑO

ALMONTE (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La Saca de las Yeguas volverá a reunir el próximo 26 de junio a Almonte con una de sus tradiciones más ancestrales. La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño ha presentado este martes todos los detalles de una edición que contará con entre 1.500 y 1.600 cabezas y adelantará el paso de las tropas por El Rocío, con el objetivo de "avanzar hacia el sesteo antes de que suban las temperaturas" y "proteger así tanto al ganado como a los propios yegüerizos".

Según ha indicado la asociación en una nota de prensa, las yeguas pasarán aproximadamente a las 9,00 horas frente al Santuario de la Virgen del Rocío, uno de los momentos "más especiales de la jornada", donde tendrá lugar el acto de bendición y el rezo de la Salve al paso de la última tropa. Ya por la tarde, el ganado saldrá hacia Almonte por el Camino de Los Llanos y realizará su entrada en el municipio en torno a las 20,00 horas, organizado en once tropas, hasta llegar al Recinto Ganadero Huerta de la Cañada.

La presentación ha tenido lugar en el restaurante Aires de Doñana, en El Rocío, con la participación del presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, Diego Díaz; el alcalde de Almonte, Francisco Bella; el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano; la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Huelva, Teresa Herrera; el gerente del Espacio Natural de Doñana, Carlos Baños; el exaltador de la Saca de las Yeguas 2026, José María Márquez Guitart; así como concejales de la corporación municipal y representantes de la Asociación de Ganaderos.

Durante el encuentro con los medios se ha descubierto el cartel oficial de la Saca de las Yeguas 2026, una fotografía de José María Luna, y se han presentado también la revista 'Raza Marismeña 2026', la Exaltación de la Saca y la programación del VII Certamen Agroganadero, que se celebrará del 27 al 30 de junio en el Recinto Ganadero de Almonte.

El presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, Diego Díaz, ha destacado que esta edición llega marcada por un año "especialmente complejo en la marisma", condicionado por el comportamiento de las aguas. Según ha explicado, las lluvias del invierno volvieron a anegar el terreno, lo que obligó a actuar "con rapidez para sacar a los animales y garantizar la conservación de las razas autóctonas marismeñas".

Díaz ha agradecido "a todos los socios y personas que se han volcado desinteresadamente" en las tareas de reubicación y mantenimiento del ganado equino y bovino, subrayando que es su deber "proteger esta valiosa herencia recibida de antepasados y con la responsabilidad de legar a los hijos". Además, ha indicado que este año se espera la llegada de unas 1.500 o 1.600 cabezas de ganado, incluyendo las crías.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha subrayado el "valor histórico, cultural e identitario" de la Saca de las Yeguas, "una tradición que forma parte de la historia viva del municipio y de su relación con Doñana". Bella ha destacado el papel protagonista de los yegüerizos, "responsables de conservar generación tras generación un oficio que permite mantener viva una raza autóctona en peligro de extinción y una forma de vida profundamente ligada a la marisma".

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, ha reconocido el trabajo de la Asociación de Ganaderos y de los yegüerizos, a quienes ha definido como "verdaderos guardianes de las marismas". Toscano ha señalado que la Saca de las Yeguas es "mucho más que una tradición, al reunir cultura, naturaleza, historia y uno de los acontecimientos más extraordinarios que la provincia puede mostrar desde el punto de vista turístico".

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera, ha destacado "la dimensión cultural, turística, económica y medioambiental de la Saca de las Yeguas", a la que se ha referido como "una experiencia única y singular". Herrera ha puesto en valor el trabajo de los yegüerizos en la preservación de la raza marismeña y del entorno natural, así como "la capacidad de esta tradición para seguir fortaleciendo la imagen de Huelva y de Andalucía".

El gerente del Espacio Natural de Doñana, Carlos Baños, ha trasladado el compromiso del espacio protegido con esta tradición y ha explicado que la Saca requiere "un importante esfuerzo técnico y organizativo por parte de los equipos de gestión y los agentes de medio ambiente". Baños ha señalado además la preocupación existente este año por el riesgo de incendios, reclamando "la máxima precaución para garantizar el buen desarrollo".

La programación de esta cita incluye también la Exaltación de la Saca de las Yeguas, que se celebrará el próximo 19 de junio, a las 21,00 horas, en el Teatro Municipal Salvador Távora, a cargo de José María Márquez Guitart y presentada por José Manuel Pérez.

Tras la Saca, el Recinto Ganadero Huerta de la Cañada acogerá del 27 al 30 de junio el VII Certamen Agroganadero Saca de las Yeguas 2026, con faenas tradicionales, exposiciones ganaderas, actividades divulgativas, mercado de compra-venta, concurso morfológico, exhibiciones, jornadas de estudios avanzados y una subasta de equinos de raza marismeña.