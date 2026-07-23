La Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva acoge la exposición 'Lone Star' de José Carlos Naranjo

Inauguración de la exposición 'Lone Star', de José Carlos Naranjo. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva acoge desde este jueves la exposición 'Lone Star', de José Carlos Naranjo, una muestra que presenta el proyecto con el que el artista obtuvo la XXXI Beca Daniel Vázquez Díaz y que puede visitarse hasta el proximo 15 de agosto.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la inauguración ha contado con la participación de la diputada de Cultura, Gracia Baquero; del artista José Carlos Naranjo y del comisario de la muestra, Sema D'Acosta.

En la presentación, Baquero ha destacado "la calidad artística de un proyecto que toma como punto de partida uno de los espacios más emblemáticos de la vida cultural onubense para convertirlo en una propuesta de gran sensibilidad".

Asimismo, ha subrayado "la importancia de la Beca Daniel Vázquez Díaz como una de las principales iniciativas de la Diputación de Huelva para impulsar la creación contemporánea y favorecer el desarrollo de nuevas iniciativas de las artes plásticas y visuales".

La muestra se plantea como una investigación pictórica que indaga en el pasado reciente de Huelva a partir de la crónica visual del desaparecido pub Lone Star, un establecimiento que formó parte de la escena de la música alternativa de la ciudad entre 1997 y 2019 y que se convirtió en un punto de encuentro para varias generaciones de onubenses.

Más que reconstruir de forma documental la historia del local, la exposición evoca "un tiempo, unas vivencias y una manera de entender la noche a través de imágenes fragmentadas que sugieren más de lo que cuentan".

Desde sus inicios, la obra de José Carlos Naranjo ha estado vinculada a la noche, "a los espacios de penumbra y a una atmósfera cargada de ambigüedad". En 'Lone Star', ese lenguaje visual sirve para "reflexionar sobre el paso del tiempo y la capacidad que determinados lugares tienen para permanecer en el imaginario de quienes los vivieron mucho después de haber desaparecido".

El origen de este trabajo se encuentra en las conversaciones mantenidas por el artista con personas que conocieron el local y formaron parte de su historia. A partir de esos testimonios, fotografías y otros materiales documentales, Naranjo construye un relato visual que trasciende el enfoque documental. Pintura, collage y experimentación plástica dialogan para transformar esos recuerdos en "una creación que invita al espectador a completar su propio recorrido por ese universo evocador".

Asimismo, refleja la evolución del lenguaje plástico de Naranjo hacia planteamientos cada vez más conceptuales. Las obras establecen un diálogo entre la realidad y la evocación, invitando al visitante a recorrer un universo en el que la vivencia, la experiencia y la creación artística se entrelazan.

La Beca Daniel Vázquez Díaz, impulsada por la Diputación de Huelva, tiene como objetivo fomentar la creación artística contemporánea en el ámbito de las artes plásticas y visuales, facilitando el desarrollo, la producción y la exhibición de proyectos inéditos. Con esta convocatoria, la institución provincial mantiene su apuesta por apoyar a los creadores y favorecer el acceso del arte contemporáneo al conjunto de la ciudadanía.

SOBRE EL AUTOR

José Carlos Naranjo (Villamartín, Cádiz, 1983) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y máster en Arte, Idea y Producción por la misma universidad. A lo largo de su trayectoria ha realizado exposiciones individuales en espacios como la Galería Birimbao (Sevilla), la Sala Rivadavia de la Diputación de Cádiz o SCAN Projects Room (Londres), además de participar en numerosas muestras colectivas nacionales e internacionales.

Su obra forma parte de destacadas colecciones públicas y privadas y ha sido reconocida con diversos premios y becas, entre ellas la XXXI Beca Daniel Vázquez Díaz de la Diputación de Huelva, gracias a la que ha desarrollado el proyecto Lone Star. La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas, y los sábados de 10,00 a 14,00 horas.