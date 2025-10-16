La Sala de la Provincia de Huelva acoge la exposición 'La danza de lo salvaje', un canto pictórico a las raíces del sur

HUELVA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva acoge desde este jueves la exposición 'La danza de lo salvaje', del artista onubense Agus Díaz Vázquez (El Cerro de Andévalo, 1987), un proyecto galardonado con una de las Becas Daniel Vázquez Díaz que impulsa la institución provincial para apoyar la creación contemporánea y promover el talento artístico de la provincia.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la muestra, comisariada por Victoria Rivers, reúne un conjunto de obras recientes que exploran la relación entre memoria, naturaleza y rito, proponiendo un viaje pictórico hacia las raíces simbólicas del sur. En sus lienzos, la vegetación, los cuerpos y los animales conforman una mitología contemporánea que dialoga con el flamenco, la poesía lorquiana y la energía telúrica de Andalucía.

Durante la inauguración, el vicepresidente de la Diputación, Alberto Fernández, ha señalado que "Agus propone un viaje muy personal --y, al mismo tiempo, profundamente colectivo-- hacia nuestras raíces simbólicas". En sus obras, "la naturaleza, los cuerpos y los colores se mezclan con la poesía, el flamenco y la memoria del sur. Son cuadros que no solo se miran, sino que se sienten; obras que nos invitan a reencontrarnos con esa parte de nosotros que sigue siendo instinto, emoción y pertenencia".

El vicepresidente provincial ha concluido agradeciendo al artista y a la comisaria "por traernos esta danza que nos conecta con lo salvaje y con lo sagrado", animando al público "a recorrer la exposición con calma, dejando que las obras hablen y acompañen, porque en cada cuadro de Agus hay un pedacito de Huelva, y también un pedacito de todos nosotros".

Por su parte, Agus Díaz Vázquez ha explicado que la pintura para él nace de "una conexión profunda con la luz del amanecer, con ese instante en que todo está más abierto, más dispuesto a suceder". "Encuentro en mis raíces naturaleza y tradición; el verde del campo, el recuerdo de la gente de mi pueblo, la poesía, el flamenco y la herencia andaluza que me atraviesa", ha señalado.

Sobre su proceso creativo, el artista ha confesado que "lo esencial a veces aparece en el error; cuando borro una parte o elimino algo que no funciona, las manchas que quedan empiezan a sugerirme otras cosas". "Y ahí todo se vuelve más fácil, más sencillo", ha apostillado.

En referencia al título de la exposición, Díaz Vázquez ha señalado que 'La danza de lo salvaje' "busca que lo más profundo aparezca con naturalidad, como ese manantial del que habla Lorca, que de pronto se convierte en un brotar de estrellas".

Esta exposición confirma "la madurez de una trayectoria en expansión, donde el imaginario andaluz se reinterpreta desde una mirada contemporánea y profundamente personal". Para el artista, la pintura es "un acto de resistencia y de pertenencia, un modo de recordar que el arte sigue siendo un lugar común de sanación y de encuentro".

'La danza de lo salvaje' podrá visitarse en la Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva hasta el 8 de noviembre de 2025, en horario de martes a sábado, de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas (domingos y festivos, cerrado).