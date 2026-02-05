San Juan del Puerto (Huelva) mantiene activado el Plan de Emergencia ante la crecida del río Tinto

Inundacione en San Juan del Puerto por el paso de la borrasca Leonardo - AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de San Juan del Puerto (Huelva), Rocío Cárdenas, ha informado de la evolución de la situación del municipio tras la activación del Plan de Emergencia Municipal, que continúa operativo desde el día de ayer como consecuencia de la crecida del río Tinto y la anegación de agua registrada en la plaza de la Marina.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, desde primera hora de la mañana de este jueves, el Ayuntamiento comunicó la situación al 112 de la Junta de Andalucía, organismo que ostenta actualmente la dirección del plan al encontrarse activado el nivel 2 del Plan Regional de Emergencias. En este contexto, todas las decisiones se adoptan bajo la coordinación del 112, manteniendo el consistorio una comunicación constante con la dirección del plan.

De este modo, a primera hora se evaluó la situación de los centros educativos, desplazándose hasta el municipio el delegado de Desarrollo Educativo, Carlos Soriano, junto al delegado de la Junta, José Manuel Correa. Tras el análisis correspondiente, se decidió trasladar al alumnado de Infantil del CEIP JJ Rebollo al edificio principal, manteniéndose la actividad lectiva con un control permanente del comportamiento del río.

De forma preventiva, Policía Local, Protección Civil y bomberos han tenido previsto en todo momento un posible plan de evacuación ante una eventual subida del caudal. Actualmente, el Plan Operativo y de Emergencia del Ayuntamiento sigue activado, con todos los efectivos desplegados en la calle: Policía Local, Protección Civil y trabajadores municipales.

Según la información trasladada por la dirección del plan de la EMA 112, las previsiones meteorológicas son más favorables, si bien se mantiene la vigilancia ante la acumulación de caudal en el río, cauces y arroyos, especialmente ante la llegada de la pleamar y la incidencia del viento, principal fenómeno meteorológico adverso. Los equipos municipales continúan controlando de forma permanente los puntos de posible subida de agua para evitar afecciones a domicilios, personas y viviendas.

En este sentido, la alcaldesa ha destacado el carácter preventivo del Ayuntamiento, cuyos Servicios Generales han protegido las zonas más vulnerables de la plaza de la Marina mediante la instalación de compuertas en viviendas, minimizando riesgos y posibles daños.

Como medida adicional, este jueves permanecerán suspendidas todas las actividades municipales culturales y deportivas que dependan directamente del Ayuntamiento, las cuales, se retomarán a partir de las 8,00 horas del viernes, siempre que la situación quede completamente normalizada.

Asimismo, se mantienen cortadas y controladas diversas zonas inundables del término municipal, como los caminos adyacentes a la vía férrea, Los Arenales, la antigua Gamba de Oro, la rotonda de salida de San Juan del Puerto y el entorno de la gasolinera, bajo la supervisión constante de la Policía Local.

Rocío Cárdenas ha reiterado que el Plan de Emergencia de San Juan del Puerto permanece subordinado al Plan Regional, siendo el 112 el órgano responsable de la toma de decisiones, mientras que el Ayuntamiento continúa actuando con previsión y responsabilidad. Finalmente, la alcaldesa ha pedido a la ciudadanía tranquilidad y precaución, subrayando que el objetivo prioritario del dispositivo es la protección de las personas.