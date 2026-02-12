San Juan del Puerto (Huelva) realiza la segunda entrega a familiares de restos exhumados de la Guerra Civil

Entrega de restos exhumados en San Juan del Puerto a familiares de las víctimas. - AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto (Huelva) ha realizado este jueves la segunda entrega al Ayuntamiento de Bonares y a familiares directos de personas identificadas de los restos mortales de víctimas de la Guerra Civil exhumados del cementerio municipal.

La alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, acompañada por la concejala de Memoria Democrática, Victoria Rodríguez, ha presidido este nuevo acto de restitución, que se enmarca dentro del proceso de exhumaciones impulsado conforme a la Ley de Memoria Democrática, con el objetivo de "devolver la identidad y el reconocimiento a quienes fueron represaliados y enterrados en fosas comunes", ha indicado en una nota.

La primera edil ha destacado que "cada entrega supone un paso más hacia la reparación moral y humana que estas personas y sus familias merecen", subrayando que no se trata de una actuación administrativa, sino de "un ejercicio de responsabilidad democrática y de respeto a nuestra historia reciente". Cárdenas puso en valor el significado de este acto "recuperar y devolver estos restos a sus familias es una forma de cerrar heridas abiertas durante décadas, de dar voz a quienes fueron silenciados y de reafirmar que la memoria es un pilar fundamental de una sociedad justa y consciente de su pasado".

Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para los familiares, que "han mantenido viva la memoria de sus seres queridos y han perseverado en la búsqueda de la verdad", y al Ayuntamiento de Bonares por su colaboración en el proceso.

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha agradecido el trabajo de los equipos técnicos y profesionales implicados --arqueólogos, forenses, historiadores y colectivos memorialistas-- así como el respaldo de las administraciones públicas que han hecho posible continuar con estas actuaciones de exhumación e identificación.

Con esta segunda entrega, el consistorio ha destacado que "sigue avanzando" en "el camino de la memoria, la justicia y la reparación", convencido de que "cada paso dado contribuye a construir una sociedad más democrática, solidaria y respetuosa con los derechos humanos".