San Juan del Puerto (Huelva) rinde homenaje a Jesús Quintero en el tercer aniversario de su muerte

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

Este viernes, en el tercer aniversario de su fallecimiento, San Juan del Puerto (Huelva) recuerda "con orgullo y cariño" a su Hijo Predilecto, Jesús Quintero, "una de las grandes figuras del periodismo nacional". La alcaldesa Rocío Cárdenas, junto a miembros del equipo de gobierno, ha realizado una ofrenda floral en el mausoleo del Cementerio Municipal, donde reposan sus restos.

Según ha indicado el Ayuntamiento sanjuanero en una nota de prensa, la alcaldesa ha manifestado que "Jesús fue una persona que no se va a ir de la historia colectiva de su pueblo natal ni de la memoria colectiva de todo el periodismo a nivel nacional". "Una persona que para nosotros significa muchísimo y todos los años su Ayuntamiento viene a homenajear esta figura que sin duda sigue siendo la más inspiradora que tiene este pueblo en el pasado, presente y futuro", ha destacado Cárdenas.

Además, la primera edil ha señalado que Jesús Quintero siempre "llevó el nombre de su pueblo por bandera". "Su legado y su forma única de entender la comunicación permanecen vivos en la memoria colectiva y en el corazón de quienes admiraron su trayectoria".

El recuerdo de 'El Loco de la Colina' "sigue iluminando el presente de San Juan del Puerto, consolidando su figura como un referente imborrable del periodismo español".