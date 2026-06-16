Sandfire Matsa destinará 100.000 euros a proyectos sociales de Huelva a través de su Programa Alianza

Entidades beneficiadas por el Programa Alianza de Sandfire Matsa. - SANDFIRE MATSA

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

Sandfire Matsa ha puesto en marcha la octava edición de su Programa Alianza, correspondiente a 2026-2027, una de las iniciativas de responsabilidad social "más arraigadas" de la provincia de Huelva. Con una dotación de 100.000 euros, el programa financia proyectos impulsados por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que contribuyan al bienestar social, al desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida en el territorio. El plazo de solicitud está abierto hasta el 7 de septiembre de 2026.

Según ha indicado la empresa en una nota de prensa, los proyectos presentados podrán vincularse a áreas como educación y formación, empleo y emprendimiento, salud y seguridad, medioambiente, mejora de infraestructuras o empoderamiento femenino, y deberán ejecutarse en la provincia de Huelva entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027. Un comité interno valorará cada propuesta según su interés público, su cercanía a las instalaciones de la compañía, la población beneficiaria y la solvencia de la entidad solicitante.

La edición 2025-2026 recibió 105 proyectos, de los que 61 fueron seleccionados y respaldados por el programa. Entre los impulsores de estas iniciativas se encontraron asociaciones de vecinos, hermandades, asociaciones de mujeres, culturales o medioambientales, entidades que trabajan con colectivos vulnerables, clubes deportivos y AMPAs, de municipios como Almonaster la Real, Calañas, El Cerro de Andévalo, Cortegana, La Zarza-Perrunal, Valverde del Camino, Aroche, Santa Ana La Real y otros puntos de la provincia.

El acto de entrega reunió a las asociaciones beneficiadas con trabajadores y trabajadoras de Sandfire Matsa, vecinos y vecinas de las comarcas donde opera la empresa, que fueron quienes entregaron personalmente los diplomas. Un gesto que, edición tras edición, refuerza el vínculo entre Sandfire Matsa y la comunidad.

Desde su puesta en marcha, el Programa Alianza se ha consolidado como una herramienta "clave" para "generar una huella positiva y duradera en el entorno de las operaciones mineras".

Las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro interesadas pueden presentar sus proyectos hasta el 7 de septiembre de 2026. Las bases y el formulario de participación están disponibles en el apartado Documentos Corporativos de la Sala de Prensa de la web de Sandfire Matsa: https://sandfirematsa.es/sala-de-prensa/documentos-corporati... , o pueden solicitarse en el correo dpto.comunicacion@sandfire.com.au con el asunto: 'Programa Alianza. Convocatoria 2026-2027'.