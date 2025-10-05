Sanlúcar, Moguer y Almonte reciben las mayores asignaciones para inclusión sociolaboral en el entorno de Doñana

Archivo - Asentamiento chabolista en el entrono de Doñana en la provincia de Huelva en una imagen de archivo. - ASNUCI - Archivo

HUELVA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Moguer y Almonte --en la provincia de Huelva-- son los municipios que recibirán mayores asignaciones de los cinco millones de concesiones directas para financiar proyectos locales que impulsen la inclusión sociolaboral de la población más vulnerable de entorno de Doñana y acciones de sensibilización entre la población inmigrante --los temporeros de los asentamientos---.

Estas subvenciones, consultadas por Europa Press, fueron aprobadas el pasado 16 de septiembre por el Consejo de Ministros, a través de dos reales decretos, y la inversión se encuadra en el Marco Socioeconómico de Actuaciones para Doñana, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La contribución de Inclusión y Migraciones se concreta en tres actuaciones de la línea 13, dotadas con cinco millones de euros en 2025, a los que se les sumarán otros 14 millones adicionales en los años 2026 y 2027, indica el Gobierno.

De este modo, los reales decretos recogen dos divisiones para la entrega de estas ayudas, una dotada con cuatro millones de euros para la inclusión social y otra, con un millón de euros, para la prevención y sensibilización. En este sentido, con la suma de las ayudas que recogen ambos reales decretos, Sanlúcar de Barrameda recibirá un total de 590.000, Moguer 510.000 euros y Almonte 470.000 euros.

En general, los municipios onubenses son los que percibirán mayores ayudas de forma que, tras Moguer y Almonte, Rociana del Condado es el tercero de la provincia que más recibe, con 390.000; Palos de la Frontera, cuarto, con 380.000 euros; Lucena del Puerto, el quinto (375.000); Bollullos Par del Condado, el sexto (335.000); y, ya por detrás, Bonares (275.000) e Hinojos, con 255.000 euros. Esto supone que estos municipios de Huelva percibirán casi tres millones de euros, más de la mitad de la partida total.

De otro lado, en la provincia de Sevilla el municipio de Pilas es el que percibe la subvención más alta, con 325.000 euros, seguido de Villamanrique de la Condesa (280.000), Puebla del Río (275.000), Aznalcázar (270.000) e Isla Mayor (270.000).

Señala el Gobierno que los ayuntamientos beneficiarios de la subvención acordaron el reparto, atendiendo a criterios de población, tasa de población en situación de pobreza severa y tasa de población de origen extranjero.

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS

Así las cosas, se diferencia el reparto en dos reales decretos de tal forma que el que regula las subvenciones para financiar iniciativas locales de prevención, sensibilización y divulgación destinadas a la población de origen extranjero, recoge la distribución de la cuantía --en este caso un millón de euros-- diferenciando aquellos municipios que tienen una población migrante registrada trabajando en el sector de la agricultura y que participa en programas de gestión colectiva de contratación en origen, de aquellos municipios que no la tienen.

A su vez, para cada uno de estos dos grupos de municipios, la cuantía se ha asignado de acuerdo a tres criterios: la población total registrada en los municipios, el porcentaje de población migrante en función de la población total y la presencia de asentamientos.

Así, con respecto a la las actuaciones de prevención y sensibilización, con una cuantía de 500.000 euros, los beneficiarios son Almonte (75.000 euros), Moguer (95.000 euros), Bollullos Par del Condado (50.000), Palos de la Frontera (75.000), Rociana del Condado (55.000), Bonares (45.000), Hinojos (35.000) y Lucena del Puerto (70.000).

En cuanto a las ayudas para las actuaciones de divulgación --también dotado con una cuantía de 500.000 euros-- los beneficiarios son Sanlúcar de Barrameda (40.000), Almonte (40.000 euros), Moguer (65.000), Bollullos Par del Condado (35.000), Pilas (25.000), Palos de la Frontera (55.000), La Puebla del Río (25.000), Rociana del Condado (35.000), Bonares (30.000), Isla Mayor (20.000), Aznalcázar (20.000), Villamanrique de la Condesa (30.000), Hinojos (20.000) y Lucena del Puerto (55.000).

De otro lado, asciende a cuatro millones de euros el importe de las subvenciones contenidas en el real decreto que regula la concesión directa de subvenciones para la financiación de iniciativas locales que contribuyan a la consecución de los objetivos del Marco de actuaciones en el ámbito de inclusión social.

Apunta el Real Decreto que el reparto de estas subvenciones se acordó por mayoría con los ayuntamientos beneficiarios, de forma que se realiza atendiendo a criterios de población, tasa de población en situación de pobreza severa y tasa de población de origen extranjero.

Al respecto, Sanlúcar de Barrameda recibirá 550.000 euros; Almonte 350.000; Moguer 350.000; Rociana del Condado 300.000; Pilas 300.000; Bollullos Par del Condado 250.000; Lucena del Puerto 250.000; Palos de la Frontera 250.000; Aznalcázar 250.000; La Puebla del Río 250.000; Villamanrique de la Condesa 250.000; Isla Mayor 250.000; Bonares 200.000 e Hinojos 200.000. Todo ello asciende a un total de cuatro millones de euros.

Recoge el decreto que los territorios comprendidos en el área de impacto socioeconómico de Doñana, que suman una superficie de 3.000 km2 y una población total en 2024 de 207.214 habitantes --97.018 en la provincia de Huelva, 41.320 en Sevilla y 68.876 en Cádiz--, presentan la particularidad de que gran parte de ellos tienen un elevado porcentaje de población migrante, que "contribuye al progreso y al desarrollo tanto social como económico de cada uno de los municipios que lo componen".

En estos territorios reside tanto población migrante en situación administrativa regular como otras personas migrantes que trabajan como temporeras en el sector de la agricultura, independientemente de su situación administrativa.