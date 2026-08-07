La Sansilvestrale (Huelva) inicia su VII edición consolidada como "una cita imprescindible" con el cortometraje

Inico del Festival de Cine La Sansilvestrale. - AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

San Silvestre de Guzmán (Huelva) desplegó en la noche del jueves la alfombra roja del Festival de Cine La Sansilvestrale, inaugurando la séptima edición de un certamen que se ha consolidado como "una cita imprescindible" con el séptimo arte y que, un año más, convierte al municipio en punto de encuentro para el talento cinematográfico.

Según informa el Ayuntamiento de San Silvestre en una nota, la gala inaugural estuvo presidida por el alcalde, José Alberto Macarro, quien ha destacado "la firme apuesta del Ayuntamiento por este proyecto cultural desde sus inicios, con el convencimiento de que invertir en cultura es invertir en el futuro".

De esta forma, ha resaltado que "edición tras edición, el festival ha ido creciendo, aprendiendo, mejorando y soñando un poco más alto, siempre con la mirada puesta en el horizonte y con el convencimiento de que aún queda mucho camino por recorrer".

Uno de los indicadores de la consolidación del festival vuelve a ser el "éxito de participación" de su Concurso de Cortometrajes, que en esta séptima edición ha superado las 400 obras presentadas, procedentes de distintos puntos del panorama nacional e internacional. Además, como principal novedad de este año, el festival incorpora la nueva sección documental 'Cartografías', una apuesta por ampliar la programación y ofrecer un espacio específico para este género.

En este sentido, el alcalde ha felicitado "a los directores y directoras, guionistas, actores y actrices, productores, distribuidoras y a todas las personas que hacen posible cada una de las obras que participan en esta séptima edición, el nivel de los trabajos seleccionados vuelve a demostrar el enorme talento que existe en el cine y el extraordinario momento creativo que vive el cortometraje".

Uno de los instantes más emotivos de la velada fue la entrega del Molino de Honor al cineasta onubense Paco Ortiz, director, guionista y productor con una destacada trayectoria en el ámbito del largometraje documental y una prolífica carrera como cortometrajista, reconocida con numerosos premios y nominaciones. El homenajeado recibió este reconocimiento entre una cálida ovación del público asistente, en agradecimiento a su contribución al cine y a la cultura audiovisual.

La programación del festival continuará este viernes con una jornada dedicada íntegramente a la proyección de los cortometrajes de la Sección Oficial, entre los que se encuentran las obras nominadas a los diferentes premios del certamen.

El sábado llegará el momento más esperado con la Gala de Clausura y Entrega de Premios, en la que se concederá el Molino de Oro al Mejor Cortometraje, además de los galardones a Mejor Guion, Mejor Cortometraje Onubense, Mejor Cortometraje Documental, Mejor Cortometraje de Animación, Mejor Actor y Mejor Actriz.

La proyección del cortometraje ganador pondrá el broche final a una edición que vuelve a confirmar el excelente momento que vive el festival y demuestra que el cine de calidad también encuentra un espacio privilegiado en el mundo rural.