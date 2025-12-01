Satse critica "el incumplimiento en la contratación" de sanitarios en Huelva y el SAS señala que está "en proceso"

Archivo - El centro de salud de Isla Chica, en Huelva capital. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

HUELVA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Huelva ha manifestado su "preocupación" ante "el incumplimiento" de los compromisos adquiridos por la Administración sanitaria andaluza, al "no haberse materializado la incorporación de profesionales cuya contratación estaba prevista para reforzar la Atención Primaria en toda la provincia, y especialmente en los distritos de Huelva-Costa y Condado-Campiña", toda ves que desde la Junta han asegurado que los distritos sanitarios "están en proceso de cobertura de dichas plazas".

En una nota, Satse recuerda que "pese a que el plan anunciado por el Gobierno regional incluía el inicio de las contrataciones con fecha 1 de diciembre, a día de hoy no se ha procedido a la contratación efectiva de todas las enfermeras y fisioterapeutas comprometidos en estos distritos".

El sindicado ha lamentado que "únicamente se han contratado seis enfermeras/os de las 22 anunciadas en el Consejo de Gobierno", lo que "significa que faltan 16 profesionales por contratar". Además, apunta que "hay 15 fisioterapeutas para los Distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña cuya contratación se anunció en Consejo de Gobierno y no se ha realizado", a lo que "hay que sumar otros cuatro fisioterapeutas correspondientes al acuerdo de Atención Primaria de 2023 que tampoco se han contratado y que irían a las zonas básicas de salud de Ayamonte, Aljaraque, Trigueros y Almonte".

Satse asegura que la Dirección de estos distritos "justifica que los enfermeros/as no se contratan porque no hay cupo de médico creado para que puedan trabajar con ellos" y que "la demora en la contratación de los fisioterapeutas es por la falta de espacio. El sindicato considera que estos motivos "no justifican de ninguna manera el retraso en unos refuerzos muy necesarios y demandados por la ciudadanía".

Por otro lado, desde el sindicato señalan que la Dirección de estos distritos "no han comunicado a la representación sindical la distribución concreta de estos nuevos recursos" e indica que, "en una solicitud realizada a mediados de noviembre, ya planteó la necesidad de aclarar el destino de las enfermeras/os y fisioterapeutas anunciados, así como la situación de un grupo de profesionales inicialmente destinados a equipos comunitarios, pero posteriormente adscritos a un hospital, lo que ha debilitado la cobertura en centros de salud".

El sindicato insiste en "la necesidad de transparencia" en la planificación de los recursos humanos y exige que "se cumplan los compromisos adquiridos, con plazos reales y criterios claros para la asignación del personal". Asimismo, reitera su llamamiento para que los profesionales contratados expresamente para Atención Primaria "regresen a sus funciones originales en los equipos de salud comunitarios".

Satse advierte que "la demora en estas contrataciones afecta directamente a la calidad y accesibilidad de la atención sanitaria", y anuncia que seguirá reclamando "el cumplimiento inmediato del acuerdo, así como la publicación de un calendario detallado de actuaciones por parte de los responsables".

COBERTURA "EN PROCESO"

De otro lado, la Junta de Andalucía ha indicado que, "actualmente, los Distritos Sanitarios de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña están en proceso de cobertura de dichas plazas tanto de enfermería como de fisioterapia".

Se trata de un aumento de plazas estructurales en el SAS que ha sido aprobado por la Junta de Andalucía en Consejo de Gobierno, y que "responde al objetivo de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de incrementar las plantillas en la sanidad pública andaluza con la finalidad de mejorar los servicios sanitarios y, en definitiva, la calidad de la asistencia que reciben los ciudadanos tanto de Huelva como del resto de la comunidad autónoma".

De este modo, ha indicado que, "de hecho, dentro de la categoría de enfermería, por parte de los distritos onubenses ya se ha procedido a la contratación de las primeras matronas previstas en dicho contingente, a las que se irá sumando progresivamente el resto de profesionales previstos".

Señala la administración andaluza que "el aumento y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales en el SAS es un objetivo prioritario y central para la Consejería". "No en vano, aparte de esta última actuación de refuerzo de la plantilla que se encuentra en curso, el personal de enfermería en la provincia de Huelva ha crecido desde 2019 en un 10,17%, elevándose dicho aumento al 23,84% en el caso de la atención primaria, lo que supone 133 efectivos más. Se trata de cifras extrapolables al conjunto de la plantilla del SAS a nivel provincial, que desde 2019 ha aumentado un 15,19%", apunta.

Por su parte, en cuanto al personal de fisioterapia, señala la Junta que los centros de salud de Huelva "se han reforzado desde el año pasado con un total de 24 nuevos fisioterapeutas" en el marco del "cumplimiento" del Pacto por la Atención Primaria suscrito por la Consejería, a través del SAS, y las organizaciones sindicales de Mesa Sectorial para el refuerzo de este nivel asistencial.