El sector del agua en Andalucía debate en Huelva los retos que marcarán el futuro de la gestión hídrica

Foto de familia de la jornada celebrada en Huelva por la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA Andalucía). - ASA ANDALUCÍA

HUELVA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA Andalucía) ha celebrado en la Casa Colón de Huelva una nueva sesión ordinaria de sus órganos de gobierno para abordar los retos normativos y económicos que marcarán el futuro de la gestión hídrica.

Según ha indicado en una nota, durante el Comité Ejecutivo, uno de los principales puntos tratados ha sido la "necesidad" de "acelerar la ejecución de infraestructuras hidráulicas de competencia autonómica", mediante la "mejora" de los procedimientos administrativos y económicos y el "fortalecimiento" de la coordinación institucional con la administración hidráulica de la Junta de Andalucía, "buscando el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y la prestación eficaz de un servicio público esencial para la ciudadanía".

Posteriormente, la reunión del Consejo Rector, máximo órgano de representación de la asociación, ha congregado a directivos y responsables de entidades gestoras del ciclo integral del agua de toda la comunidad autónoma. El encuentro, organizado con Aguas de Huelva y Giahsa como entidades anfitrionas, puso de manifiesto el "papel central" de ASA como foro de análisis, colaboración y toma de decisiones en torno a los "grandes retos" del sector.

Asimismo, el Consejo Rector analizó el seguimiento del canon autonómico de mejora y su recaudación, considerado un "instrumento clave" para "la sostenibilidad financiera del sector y la inversión en infraestructuras hidráulicas de interés general". Su revisión fue valorada como "esencial" para "mantener la calidad del servicio y garantizar la viabilidad de proyectos de digitalización, regeneración y eficiencia energética".

Más allá de los ejes normativos y económicos, se aprobaron la cuenta de explotación y el balance de situación del ejercicio 2024, se debatió sobre la gestión de concesiones de aguas regeneradas y se revisaron los resultados provisionales de la tercera convocatoria del Perte de digitalización del ciclo urbano del agua en Andalucía.

También se presentaron nuevos proyectos estratégicos vinculados a la innovación tecnológica y se dio a conocer la Memoria de Actividades 2024, que recoge los principales hitos, jornadas técnicas y comisiones desarrolladas en el último ejercicio.

La sesión incluyó la ponencia de Juan Miguel Pulpillo, del Centro de Ciberseguridad Industrial, titulada 'Gobernanza y NIS2 en el sector agua: la alta dirección como garante del cumplimiento y la resiliencia'. En ella destacó la "importancia" de integrar la ciberseguridad en la gestión de infraestructuras críticas y el papel de la alta dirección en la continuidad operativa ante riesgos emergentes.

En el marco institucional, se avanzó en los preparativos de las actividades del 40º Aniversario de ASA Andalucía, que contempla una exposición itinerante urbana y transmedia, una Gala del Agua y una jornada técnica centrada en la digitalización y la innovación.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

La clausura de la Asamblea General Extraordinaria, estuvo presidida por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda Plata, junto a la viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera Sánchez, quienes subrayaron la "importancia" de la colaboración institucional y el papel de ASA como interlocutor sectorial en la definición de políticas hídricas en Andalucía.

Durante su intervención, la alcaldesa de Huelva ha resaltado el valor de celebrar este encuentro "justo después de la puesta en marcha del Pacto Social por el Agua, una iniciativa clave para el presente y futuro de la ciudad que también podría extenderse a toda Andalucía". Según explicó, "el agua no solo es esencial desde el punto de vista ambiental, sino que también puede convertirse en un motor de transformación social y económica".

Miranda insistió además en la "importancia de la colaboración entre administraciones y empresas para impulsar un modelo de gestión innovador, digital y sostenible, siempre con un objetivo claro: que el agua esté al servicio de las personas, y en especial de quienes más lo necesitan".

En su intervención, la viceconsejera ha puesto en valor "la apuesta sin precedentes de la Junta de Andalucía por garantizar el agua" y ha destacado que solo en este ejercicio se movilizan más de 500 millones de euros en proyectos hidráulicos. Estas inversiones abarcan desde nuevas depuradoras y estaciones de tratamiento, hasta infraestructuras de abastecimiento en alta, terciarios para la regeneración y mejoras en presas en todas las provincias.